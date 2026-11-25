Günün Fırsatı: Ev Temizliğini Tek Başına Üstlenen Dreame L40 Ultra CE Akıllı Robot Süpürge İndirimde!
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Ev temizliğini baştan sona otomatik hale getirmek ve zamandan tasarruf etmek isteyenler için günün fırsatı kaçırılmayacak bir indirimle geldi! Gülümseten Kasım fırsatları kapsamında 30.599,00 TL yerine %18 indirimle 24.999,00 TL'ye düşen Dreame L40 Ultra CE Robot Süpürge Beyaz, üstelik ödeme aşamasında 500 TL ek tasarruf avantajıyla satışta. Gelin detaylarına birlikte bakalım.
Bu içerik 25.11.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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13.000 Pa Vormax emiş gücüyle halı diplerindeki en ince toz ve evcil hayvan tüylerini bile zahmetsizce temizliyor.
DuoScrub çift döner paspas teknolojisiyle kurumuş lekeleri bile yüksek basınçla ovalayarak çıkarıyor.
Otomatik toz boşaltma ve paspas yıkama istasyonu sayesinde uzun süre el değmeden hijyen sağlıyor.
Akıllı navigasyon sistemiyle evinizin haritasını hassas şekilde çıkarıp engellere takılmadan temizlik yapıyor.
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