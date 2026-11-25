İstanbullular Dikkat! Taksim Metro İstasyonu ve Füniküler Hattı Saat 15.00'ten İtibaren Kapatılıyor
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İstanbul Valiliği'nin açıklamasına göre M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılıyor. Şişhane istasyonunun İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Daire çıkışları da yolcuların kullanımına kapalı olacak. Taksim çevresinde bazı yollar ise saat 14.00'ten itibaren trafiğe kapatılacak.
Taksim metro istasyonu ve füniküler hattı saat 15.00'ten itibaren ikinci bir duyuruya kadar kapalı olacak.
Taksim çevresinde bazı yollar saat 14.00'ten itibaren etkinlik bitimine kadar ulaşıma kapatılacak.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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