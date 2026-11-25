İstanbul Valiliği'nin duyurusuna göre M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı bugün saat 15.00 itibarıyla işletmeye kapatılıyor. Kapanışın ne kadar süreceği henüz belli değil; Valilik, iki hattın da 'ikinci bir duyuruya kadar' kapalı kalacağını bildirdi.

Metro İstanbul'un paylaşımına göre M2 hattında seferler sürecek, ancak trenler Taksim istasyonunda durmadan geçecek. Füniküler hattında ise yolcu taşınmayacak. Taksim'e gitmek isteyenlerin Şişhane ya da Osmanbey istasyonlarını kullanması gerekecek.

Şişhane istasyonunda da kısmi bir kısıtlama var: İstiklal Caddesi ve Beyoğlu Belediyesi 6. Daire çıkışları yolcular tarafından kullanılamayacak. Valilik, yolcuların istasyonun diğer giriş-çıkışlarından yararlanabileceğini belirtti.