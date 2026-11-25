Zihninin İçinde Kaç Kişi Yaşıyor?
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Hiç kendi kendine tartışırken yakaladın mı kendini? Bir yanın 'Bunu kesinlikle yapmalısın' derken diğer yanın çoktan itiraz etmeye başlamış olabilir. Bazen henüz yaşanmamış bir konuşmanın provasını yapar, bazen geçmişteki bir olayı farklı ihtimallerle yeniden kurgular, bazen de kimsenin sormadığı sorulara kendi içinde cevaplar verirsin. Üstelik bütün bunlar olurken dışarıdan son derece normal görünmeye devam edersin.
Peki senin zihninin içinde gerçekten kaç farklı ses, karakter ve düşünce biçimi dolaşıyor?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Saat gece 02.17. Yarın önemli bir işin var ama zihnin uyumayı reddediyor. Bir anda beş yıl önce söylediğin tuhaf bir cümle aklına geliyor. Ne yaparsın?
4. Bir restoranda garson siparişini yanlış getiriyor. İçindeki ilk tepkiyle dışarıya gösterdiğin tepki aynı mı?
5. Sana çok iyi bir fırsat sunuldu ama kabul edersen hayatında büyük bir değişiklik olacak. Zihninde ilk hangisi konuşmaya başlar?
6. Bir arkadaşın sana hiç beklemediğin bir itirafta bulundu. Eve döndüğünde ne olur?
7. Bir günlüğüne zihninin içindeki karakterlerden biriyle yer değiştirebilsen hangisini seçerdin?
8. Bir mesaj yazıp göndermeden önce kaç farklı versiyonunu hazırlarsın?
9. Birisi sana "Seninle konuşurken bazen ne düşüneceğini tahmin edemiyorum" dedi. Ne hissedersin?
10. Çocukken kurduğun hayali bir karakter bugün karşına çıksa ona ne söylerdin?
1 Kişi – Tek Kişilik Yönetim!
2 Kişi – İçinde Sürekli Tartışan İkili!
4 Kişi – Kendi Kendinin Psikolojik Danışma Kurulu!
7+ Kişi – Zihninde Tam Teşekküllü Bir Evren Var!
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