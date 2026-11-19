Sen İnsanları Manipüle Eden Biri misin?
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Manipülasyon her zaman büyük oyunlar, açık yalanlar ya da göz göre göre yapılan kötülükler şeklinde karşımıza çıkmaz. Bazen bir tartışmada susarak karşı tarafı suçlu hissettirmek, bazen istediğini elde etmek için kırılmış gibi davranmak, bazen de birine iyilik yapıp bunun karşılığını beklemek… Üstelik bunları yapan kişi, çoğu zaman kendisinin manipülatif davrandığının bile farkında olmayabilir.
Peki sen insanlarla iletişim kurarken ne kadar açık ve dürüstsün?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşın senin istediğin bir şeyi yapmak istemediğinde nasıl davranırsın?
4. Bir tartışmada haksız olduğunu fark ettiğinde ne yaparsın?
5. Birinin sana hayır demesini nasıl karşılarsın?
6. Bir arkadaşın senin hakkında eleştirel bir yorum yaptığında ne hissedersin?
7. Bir ilişkide istediğin ilgiyi göremediğinde ne yaparsın?
8. Bir sırrını başkasına anlatan arkadaşına nasıl tepki verirsin?
9. Birinden yardım istediğinde karşılığında bir şey bekler misin?
10. Bir hata yaptığında kendini savunmak için en çok hangi cümleyi kullanırsın?
Açık Sözlü ve Şeffaf: Manipülasyonla Pek İşin Yok!
Masum Görünümlü Etkileyici: Bazen Farkında Olmadan Yönlendiriyorsun!
Stratejik İkna Ustası: İstediğini Elde Etmeyi İyi Biliyorsun!
Duygusal Kontrolcü: Manipülasyonun Karanlık Tarafına Yaklaşıyorsun!
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