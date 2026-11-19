Manipülasyon her zaman büyük oyunlar, açık yalanlar ya da göz göre göre yapılan kötülükler şeklinde karşımıza çıkmaz. Bazen bir tartışmada susarak karşı tarafı suçlu hissettirmek, bazen istediğini elde etmek için kırılmış gibi davranmak, bazen de birine iyilik yapıp bunun karşılığını beklemek… Üstelik bunları yapan kişi, çoğu zaman kendisinin manipülatif davrandığının bile farkında olmayabilir.

Peki sen insanlarla iletişim kurarken ne kadar açık ve dürüstsün?