Evet/Hayır Testine Göre Sen Hayatında Yanlış Bir Yolda mısın?
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Bazen hayatımızın içinde o kadar uzun süre kalırız ki gerçekten mutlu olup olmadığımızı sorgulamayı unuturuz. Her gün aynı şeyleri yapar, benzer insanlarla vakit geçirir ve alıştığımız düzeni sürdürürüz. Peki ya bütün bunlar bizi istediğimiz hayata değil, yalnızca alıştığımız bir hayata götürüyorsa? Belki de içinde bulunduğun yol sana ait değildir ama bunu henüz kendine itiraf edemiyorsundur.
Bakalım gerçekten istediğin hayatı mı yaşıyorsun, yoksa farkında olmadan kendinden uzaklaştığın bir yolda mı ilerliyorsun?
1. Sabah uyandığında seni bekleyen güne karşı çoğu zaman isteksizlik hissediyor musun?
2. Şu anki hayatını düşündüğünde, yıllar önce hayalini kurduğun noktadan oldukça uzakta olduğunu hissediyor musun?
3. Sırf çevrendeki insanları hayal kırıklığına uğratmamak için istemediğin kararlar aldığın oluyor mu?
4. Hayatında değiştirmek istediğin şeyler olduğunu bildiğin hâlde harekete geçmeyi sürekli erteliyor musun?
5. Başkalarının hayatlarına baktığında onların senden daha doğru seçimler yaptığını düşündüğün oluyor mu?
6. İçten içe mutlu olmadığın bir ortamda, ilişkide veya işte yalnızca alıştığın için kalmaya devam ediyor musun?
7. Geleceğini düşündüğünde heyecandan çok kaygı ve belirsizlik mi hissediyorsun?
8. Kendi isteklerinden çok aileni, arkadaşlarını veya toplumun senden beklediklerini önceliklendiriyor musun?
9. Bazen hayatının başkalarının belirlediği bir senaryoya göre ilerlediğini düşünüyor musun?
10. Geçmişte aldığın bazı kararları bugün yeniden değerlendirdiğinde kendine haksızlık ettiğini hissediyor musun?
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