Roma'daki Trevi Çeşmesi'ne Getirilen 2 Euroluk Giriş Ücreti Turistlerin Para Atma Geleneğini Etkiledi
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Roma'nın simge yapılarından Trevi Çeşmesi'ne şubat ayında 2 euroluk giriş ücreti getirildi. Çeşmenin havuz bölümüne gündüz saatlerinde yalnızca Roma sakinleri ve ücret ödeyen ziyaretçiler girebiliyor. Bu düzenlemenin çeşmeye atılan bozuk paralara ve yardım faaliyetlerine etkisi tartışılıyor.
Bağışlar 200 bin euro azaldı.
Havuza girmek 2 euro oldu.
Turistler para atmaktan vazgeçti.
İlk ayda 435 bin euro gelir geldi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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