ABD'li turist Jeff Clinton, Roma ziyaretinde sokakta bulduğu bir sentlik madeni parayı çeşmeye atmak istediğini ancak havuz bölümüne erişimin ücretli olması nedeniyle bundan vazgeçtiğini söyledi. New York'tan gelen Eric ve Patty çifti de yanlarında bozuk para bulunmadığını ve çeşmeye yaklaşmak için giriş ücreti ödemek istemediklerini ifade etti. Avustralya'dan gelen Alan ve Ying çifti ise giriş ücretini ödemesine rağmen çeşmeye para atmadı. Çevrelerinde bu geleneği sürdüren başka turistler görmediklerini belirten çift, bu nedenle kendilerinin de para atmadığını söyledi.