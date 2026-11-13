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Evet/Hayır Testine Göre Kibirli misin?

Evet/Hayır Testine Göre Kibirli misin?

Tuğba
Tuğba - Onedio Editörü
13.11.2026 - 10:40
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Kendine güvenmekle kibirli olmak arasındaki çizgi bazen sandığımızdan çok daha ince olabilir. Belki fikirlerine fazlasıyla güveniyorsun, belki de kimsenin seni eleştirmesine tahammül edemiyorsun. Peki, gerçekten özgüvenli misin yoksa farkında olmadan etrafındaki insanlara tepeden mi bakıyorsun?

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1. Birisi senden daha başarılı olduğunda içten içe rahatsız olur musun?

2. Bir konuda haksız olduğunu bilsen bile bunu kabul etmekte zorlanır mısın?

3. İnsanların senin fikirlerine katılmaması seni sinirlendirir mi?

4. Bir ortama girdiğinde insanların seni fark etmesini ve ilgi göstermesini bekler misin?

5. Özür dilemenin seni karşı tarafın gözünde güçsüz göstereceğini düşündüğün olur mu?

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6. Bazı insanlarla aynı ortamda bulunmayı kendine yakıştıramadığın olur mu?

7. Birisi sana tavsiye verdiğinde, senden daha az şey bildiğini düşünerek söylediklerini önemsemediğin olur mu?

8. Birinin seni görmezden gelmesi veya sana beklediğin ilgiyi göstermemesi gururuna dokunur mu?

Kibir dozun biraz fazla kaçmış olabilir!

Öncelikle şunu söyleyelim: Kendine güvenmek güzel ama sen bazen bu güveni başkalarından üstün olduğun düşüncesiyle karıştırıyor olabilirsin. İnsanların seni takdir etmesini, fikirlerine değer vermesini ve başarılarını fark etmesini istiyorsun. Bir ortama girdiğinde nasıl algılandığını önemsiyor, bazen başkalarının davranışlarını bile kendi değerinin bir göstergesi olarak yorumluyorsun. Eleştirilmekten hoşlanmıyor, haksız olduğunu kabul etmekte zorlanıyor ve bazı konularda son sözü söylemeden rahat edemiyor olabilirsin. Hatta zaman zaman karşındaki kişinin düşüncesini gerçekten dinlemek yerine kendi cevabını hazırlıyor olman bile mümkün. Senin için en zor şeylerden biri, herkesin senin kadar düşünceli, başarılı veya dikkatli davranmayabileceğini kabul etmek olabilir. Ancak kibirli olmanın her zaman kötü niyetli olmak anlamına gelmediğini de söyleyelim. Belki geçmişte küçümsendin, belki kendini kanıtlamak için çok uğraştın veya başarılarının yeterince takdir edilmediğini hissettin. Zamanla bu durum, kendini sürekli güçlü ve ulaşılmaz gösterme ihtiyacına dönüşmüş olabilir. İnsanların seni hafife almasını istemediğin için bazen gereğinden fazla sert davranıyor, özür dilemeyi veya yardım istemeyi kendine yakıştıramıyor olabilirsin. Birinin başarısını takdir etmek yerine kendi başarılarınla kıyaslamak da bu savunma mekanizmasının bir parçası olabilir. Oysa başkasının parlaması senin ışığını azaltmaz. Herkesin senden farklı bir konuda daha iyi olması, senin değerinden hiçbir şey eksiltmez. Şimdi biraz dürüst olalım: Belki de bazen insanların senden uzaklaşmasının sebebi onları yeterince önemsememen değil, onlara kendilerini önemsiz hissettirmendir. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin, her konuda en iyisini bilmek zorunda değilsin ve her zaman haklı çıkman da gerekmiyor. Gerçek özgüven, başkalarını küçültmeden kendini değerli hissedebilmektir. Biraz daha dinlemeyi, gerektiğinde özür dilemeyi ve insanların başarılarını içtenlikle kutlamayı dene. Çünkü seni gerçekten güçlü yapan şey, başkalarının üzerinde kurduğun üstünlük değil, kendi eksiklerinle yüzleşebilme cesaretindir. Kısacası, biraz Miranda Priestly enerjin var ama arada bir insanlara da herkesin senin asistanın olmadığını hatırlatmadan önce kendini kontrol etmelisin!

Kibirden çok öz güveninle öne çıkıyorsun!

Sen kendine değer vermeyi bilen ama bunu başkalarını küçümseyerek göstermeye ihtiyaç duymayan birisin. Herkesin farklı özellikleri, yetenekleri ve hayata bakış açıları olduğunu kabul ediyorsun. Birisi senden daha başarılı olduğunda bunu kişisel bir tehdit olarak görmüyor, hatta onun başarısından ilham alabiliyorsun. Eleştirilmek hoşuna gitmese bile gerektiğinde kendine dışarıdan bakabiliyor, hatalarını kabul edebiliyorsun. Senin için bir insanın değeri yalnızca kariyeri, maddi durumu, görünüşü veya sosyal çevresiyle ölçülmüyor. Bu nedenle insanlara yaklaşırken kendini onlardan üstün konumlandırmaya ihtiyaç duymuyorsun. Bir ortamda ilgi görmediğinde de dünyanın sonu gelmiş gibi davranmıyorsun. Çünkü kendi değerini başkalarının sana gösterdiği ilgiyle belirlemiyorsun. Elbette bu, hiç egon olmadığı anlamına gelmiyor. Sen de takdir edilmek, sevilmek, başarılı olmak ve zaman zaman haklı çıkmak istiyorsun. Hatta bazı insanların davranışları karşısında içinden tepki gösterdiğin de olabilir. Ancak aradaki önemli fark, bu duyguların davranışlarını tamamen yönetmesine izin vermemen. Bir tartışmada karşındaki insanın fikrini dinleyebiliyor, yanıldığında bunu kabul edebiliyor ve özür dilemenin seni küçültmediğini biliyorsun. İnsanların senden farklı düşünmesini tehdit olarak algılamıyorsun. Bu yaklaşımın sosyal ilişkilerinde daha rahat, samimi ve güvenilir bir izlenim bırakmanı sağlıyor. Yalnızca kendi başarılarına değil, çevrendeki insanların gelişimine de alan açabiliyorsun. Yine de sana küçük bir uyarımız var: Kibirli olmamak, her zaman kendinden ödün vermek veya herkesi memnun etmeye çalışmak anlamına gelmez. Bazen kendini savunman, başarılarını sahiplenmen ve hak ettiğin ilgiyi istemen gerekir. Alçakgönüllülükle kendini geri plana atmak arasında önemli bir fark var. Başkalarını küçümsemediğin gibi kendini de küçümsememelisin. Senin en güçlü tarafın, kendini değerli hissetmek için kimsenin değerini azaltmaya ihtiyaç duymaman. Kısacası, egon yerinde ama taht kurup herkesi tebaası ilan etmene gerek kalmamış. Özgüveninle devam et!

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Tuğba
Tuğba
Onedio Editörü
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