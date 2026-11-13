Öncelikle şunu söyleyelim: Kendine güvenmek güzel ama sen bazen bu güveni başkalarından üstün olduğun düşüncesiyle karıştırıyor olabilirsin. İnsanların seni takdir etmesini, fikirlerine değer vermesini ve başarılarını fark etmesini istiyorsun. Bir ortama girdiğinde nasıl algılandığını önemsiyor, bazen başkalarının davranışlarını bile kendi değerinin bir göstergesi olarak yorumluyorsun. Eleştirilmekten hoşlanmıyor, haksız olduğunu kabul etmekte zorlanıyor ve bazı konularda son sözü söylemeden rahat edemiyor olabilirsin. Hatta zaman zaman karşındaki kişinin düşüncesini gerçekten dinlemek yerine kendi cevabını hazırlıyor olman bile mümkün. Senin için en zor şeylerden biri, herkesin senin kadar düşünceli, başarılı veya dikkatli davranmayabileceğini kabul etmek olabilir. Ancak kibirli olmanın her zaman kötü niyetli olmak anlamına gelmediğini de söyleyelim. Belki geçmişte küçümsendin, belki kendini kanıtlamak için çok uğraştın veya başarılarının yeterince takdir edilmediğini hissettin. Zamanla bu durum, kendini sürekli güçlü ve ulaşılmaz gösterme ihtiyacına dönüşmüş olabilir. İnsanların seni hafife almasını istemediğin için bazen gereğinden fazla sert davranıyor, özür dilemeyi veya yardım istemeyi kendine yakıştıramıyor olabilirsin. Birinin başarısını takdir etmek yerine kendi başarılarınla kıyaslamak da bu savunma mekanizmasının bir parçası olabilir. Oysa başkasının parlaması senin ışığını azaltmaz. Herkesin senden farklı bir konuda daha iyi olması, senin değerinden hiçbir şey eksiltmez. Şimdi biraz dürüst olalım: Belki de bazen insanların senden uzaklaşmasının sebebi onları yeterince önemsememen değil, onlara kendilerini önemsiz hissettirmendir. Her tartışmayı kazanmak zorunda değilsin, her konuda en iyisini bilmek zorunda değilsin ve her zaman haklı çıkman da gerekmiyor. Gerçek özgüven, başkalarını küçültmeden kendini değerli hissedebilmektir. Biraz daha dinlemeyi, gerektiğinde özür dilemeyi ve insanların başarılarını içtenlikle kutlamayı dene. Çünkü seni gerçekten güçlü yapan şey, başkalarının üzerinde kurduğun üstünlük değil, kendi eksiklerinle yüzleşebilme cesaretindir. Kısacası, biraz Miranda Priestly enerjin var ama arada bir insanlara da herkesin senin asistanın olmadığını hatırlatmadan önce kendini kontrol etmelisin!