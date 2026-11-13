Evet/Hayır Testine Göre Kibirli misin?
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Kendine güvenmekle kibirli olmak arasındaki çizgi bazen sandığımızdan çok daha ince olabilir. Belki fikirlerine fazlasıyla güveniyorsun, belki de kimsenin seni eleştirmesine tahammül edemiyorsun. Peki, gerçekten özgüvenli misin yoksa farkında olmadan etrafındaki insanlara tepeden mi bakıyorsun?
1. Birisi senden daha başarılı olduğunda içten içe rahatsız olur musun?
2. Bir konuda haksız olduğunu bilsen bile bunu kabul etmekte zorlanır mısın?
3. İnsanların senin fikirlerine katılmaması seni sinirlendirir mi?
4. Bir ortama girdiğinde insanların seni fark etmesini ve ilgi göstermesini bekler misin?
5. Özür dilemenin seni karşı tarafın gözünde güçsüz göstereceğini düşündüğün olur mu?
6. Bazı insanlarla aynı ortamda bulunmayı kendine yakıştıramadığın olur mu?
7. Birisi sana tavsiye verdiğinde, senden daha az şey bildiğini düşünerek söylediklerini önemsemediğin olur mu?
8. Birinin seni görmezden gelmesi veya sana beklediğin ilgiyi göstermemesi gururuna dokunur mu?
Kibir dozun biraz fazla kaçmış olabilir!
Kibirden çok öz güveninle öne çıkıyorsun!
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