Seni Delirten Şey Ne? Psikolojin Söylüyor!
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Herkesin tahammül sınırını zorlayan, normalde sakin kalabildiği halde bir anda kontrolünü kaybetmesine neden olan bazı şeyler vardır. Kimi için cevapsız bırakılan mesajlar büyük bir meseleye dönüşürken kimi için sürekli sözünün kesilmesi, plansızlık veya insanların sınırlarını ihlal etmesi gerçek bir sabır testidir. Üstelik bazen bizi en çok sinirlendiren şey, aslında kendi içimizde çözmeye çalıştığımız meselelerle de bağlantılı olabilir.
Peki senin görünmez öfke düğmene kim basıyor?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir arkadaşınla buluşmak için saatler öncesinden plan yaptın ama arkadaşın son dakika haber vererek gelemeyeceğini söyledi. İlk tepkin ne olur?
4. Bir tartışma sırasında karşı taraf sürekli sözünü kesiyor. Ne yaparsın?
5. Yakın olduğun biri sana "Çok abartıyorsun, bunda sinirlenecek ne var?" dedi. Nasıl hissedersin?
6. Seni en çok hangi insan tipi yoruyor?
7. Çok emek verdiğin bir iş başkasına mal edildi. Ne yaparsın?
8. Telefonuna mesaj attığın biri saatlerce cevap vermiyor ama sosyal medyada aktif görünüyor. Ne düşünürsün?
9. Bir gün boyunca hiçbir şey planladığın gibi gitmedi. Akşam kendini nasıl hissedersin?
10. Bir insanın hangi davranışı gözünde değer kaybetmesine neden olur?
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