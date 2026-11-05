Seni Delirten Şey Ne? Psikolojin Söylüyor!

Senin sinir sisteminin en hassas noktası kontrolün elinden alınması. Bir şeylerin ters gitmesinden çok, başkalarının dikkatsizliği yüzünden her şeyin ters gitmesine tahammül edemiyorsun. Plan yapıyorsun, sorumluluklarını yerine getiriyorsun, verdiğin sözleri tutuyorsun ve çevrendeki insanlardan da aynı özeni bekliyorsun. Ancak herkes senin kadar dikkatli veya disiplinli olmadığında kendini sürekli başkalarının eksiklerini tamamlamak zorunda bulabiliyorsun. Bir arkadaşının son dakika plan değiştirmesi, bir iş arkadaşının üzerine düşeni yapmaması veya birinin verdiği sözü unutması senin için basit bir aksaklık değil. Bunlar, insanların zamanına ve emeğine ne kadar değer verdiğiyle ilgili birer göstergeye dönüşüyor. Aslında seni çıldırtan şey çoğu zaman olayın kendisi değil, önlenebilir bir sorunun senin hayatına dahil edilmesi. İlişkilerinde de benzer bir durum ortaya çıkıyor. Birlikte olduğun insanın sorumluluk almasını, kararlarının arkasında durmasını ve seni sürekli belirsizlik içinde bırakmamasını istiyorsun. Bir şeyleri organize eden, sorunları çözen veya kriz anında inisiyatif alan kişi olmaya alışmış olabilirsin. Fakat bunun görünmeyen bir bedeli var: Her şeyi üstlenmeye başladığında çevrendeki insanlar da sorumluluklarını sana bırakmaya alışabilir. Sonra bir noktada kendini hem yorgun hem de öfkeli bulursun. Üstelik bazen yardım istemek yerine işleri kendin yapmayı tercih edersin çünkü başkasının yanlış yapma ihtimali bile seni yorabilir. Kontrol ihtiyacının altında çoğu zaman başarısızlık korkusundan ziyade, başkalarının hatalarının sonuçlarına katlanmak istememen yatıyor olabilir. Sana küçük ama önemli bir soru: Her şey senin istediğin gibi ilerlemediğinde gerçekten olay mı kötüleşiyor, yoksa kontrolün sende olmaması mı seni rahatsız ediyor? Çünkü her aksaklığı düzeltmek zorunda değilsin. İnsanların kendi hatalarının sonuçlarını yaşamasına izin vermek, bazen kendin için yapabileceğin en iyi şey. Senin öfkenin arkasında yüksek sorumluluk duygusu, adalet beklentisi ve emeğinin karşılığını görme isteği var. Ancak hayatı sürekli yönetilmesi gereken bir proje gibi ele alırsan, dinlenmen gereken anlarda bile zihnin çalışmaya devam edecek. Her şeyi kontrol edemediğini kabul etmek yenilgi değil; enerjini gerçekten önemli şeylere ayırmanın bir yolu.