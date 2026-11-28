Arnavutluk'ta Öğrencilerin Başbakanlığa Yürüyüşü Tiran Sokaklarında Çatışmaya Dönüştü
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Arnavutluk'un başkenti Tiran'da üniversite öğrencilerinin öncülüğünde süren protestolar, ülkenin Bayrak ve Bağımsızlık Günü olan 28 Kasım'da büyük bir gösteriye dönüştü. Lise öğrencileri, vatandaşlar ve farklı üniversitelerden öğretim görevlileri de yürüyüşe destek verdi. Başbakanlık binasına ilerlemek isteyen kalabalığın karşısına yüzlerce polis çıktı.
Binlerce kişi İskenderbey Meydanı'nda toplandı.
Polis yürüyüşü tazyikli suyla durdurdu.
Yaralı sayısı 30'a yükseldi.
Protestolar 13 Ekim'den beri sürüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın