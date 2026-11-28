Üniversite öğrencileri 13 Ekim'de daha iyi eğitim koşulları talebiyle sokağa çıktı ve eylemler o günden bu yana aralıksız devam ediyor. Zamanla yetersiz sağlık hizmetleri ile gençlerin iş imkanlarına yönelik şikayetler de protestolara eklendi, talepler Rama'nın istifasına kadar uzandı. Ülkedeki hükümet karşıtı dalga ise mayıs ayının sonunda güney kıyısında planlanan lüks bir turizm projesine karşı barışçıl gösterilerle başlamıştı. ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in kurduğu yatırım şirketiyle bağlantılı projeye yönelik tepkiler 'Flamingo hareketi' adıyla anılıyor.

Ekim ayının sonunda hükümet, polise kamu kurumlarının çevresindeki toplanmaları geçici olarak sınırlama ve yağma yapan ya da kimliğini gizleyen eylemcilere ceza kesme yetkisi tanımıştı. Avrupa Birliği de polisin aşırı güç kullandığı iddialarının soruşturulmasını istemiş ve tüm taraflara gerilimi düşürme çağrısı yapmıştı.