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Fransa'daki Protestolar Avrupa'ya Sıçradı: Milano'dan Brüksel'e, Tiran'dan Lizbon'a Sokaklar Kaynıyor

Fransa'daki Protestolar Avrupa'ya Sıçradı: Milano'dan Brüksel'e, Tiran'dan Lizbon'a Sokaklar Kaynıyor

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.10.2026 - 07:06
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Fransa'da yaşam maliyetine, öğretmen açığına ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı başlayan protestolar 17 Ekim Cumartesi günü şiddete dönüştü; Limoges'ta 19. yüzyıldan kalma belediye binası büyük ölçüde yandı, ülke genelinde 2 bine yakın kişi gözaltına alındı. Aynı günlerde benzer gösteriler İtalya, Belçika, Portekiz ve Arnavutluk'ta da sokakları doldurdu.

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Fransa'da 550 bin kişi yürüdü, Paris'te polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

Fransa'da 550 bin kişi yürüdü, Paris'te polis göz yaşartıcı gaz kullandı.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, 17 Ekim'deki 110 yürüyüşe 550 bin kişinin katıldığını, bunların 110 bininin Paris'te olduğunu açıkladı. CGT sendikası ise katılımı 800 bin olarak hesapladı. Cumhuriyet Meydanı'nda polis göz yaşartıcı gaza başvurdu, Marsilya'da göstericiler belediye binasına girdi.

Gösteriler, banliyölerdeki okulların koşullarına ve öğretmen eksikliğine karşı bir aydır süren öğrenci eylemleriyle başlamıştı. Çiftçiler, iklim aktivistleri ve Sarı Yelekliler de yürüyüşlere katılınca öfke pahalılığa ve kamu harcamalarındaki kesintilere kaydı. Bilançoda 500'den fazla yaralı polis ve Paris'teki gösteri sırasında kalp krizinden ölen bir protestocu var. Saint-Étienne'de 17 yaşındaki bir gösterici sağ elini kaybetti, olayı polis müfettişliği IGPN inceliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kamu binalarına ve işletmelere yönelik saldırıları kınadı, sorumluların yargılanacağını söyledi ve 18 Ekim akşamı ulusa seslenmeyi planladı. Aşırı sağın lideri Jordan Bardella ise Macron'a istifa çağrısı yaptı.

İtalya'da "Aileye daha çok para, savaşa daha az" sloganıyla çıkan kalabalık Milano'da yağmaya döndü.

İtalya'da "Aileye daha çok para, savaşa daha az" sloganıyla çıkan kalabalık Milano'da yağmaya döndü.

Italia in Piazza hareketinin çağrısıyla düzenlenen gösterilere polis sayımına göre Milano'da yaklaşık 5 bin, Torino'da 3 bin, Bologna'da 2 bin kişi katıldı. Eylemciler yükselen yaşam maliyetini, akaryakıt faturalarını ve vergi baskısını protesto etti. Eylül ayında İtalya'da yıllık enflasyon yüzde 4,2'ye çıkmıştı.

Milano'da taş, şişe ve havai fişek atıldı; polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla karşılık verdi. Mağazalar yağmalandı, bir Carabinieri aracı yıkıldı ve Confcommercio hasarı 500 bin euronun üzerinde hesapladı. Torino'da üç reşit olmayan kişi Molotof kokteyliyle yakalandı, bir grup Feltrinelli kitabevine girip kitapları yere attı. Bologna'da tren istasyonu çevresindeki çatışmalarda beş reşit olmayan gözaltına alındı.

İtalya genelinde 28 kişi tutuklandı, 141 polis yaralandı. Başbakan Giorgia Meloni polise destek verdi ve muhalefeti şiddeti kınamaya çağırdı; Milano Belediye Başkanı Giuseppe Sala ise taleplerin anlaşılır, şiddetin haklı gösterilemez olduğunu söyledi.

Belçika'da Fransa'daki öğrenci eylemleri 1 Ekim'de başladı, cumartesi Brüksel'de barikat kuruldu.

Belçika'da Fransa'daki öğrenci eylemleri 1 Ekim'de başladı, cumartesi Brüksel'de barikat kuruldu.

Fransa'daki öğrenci protestoları Fransızca konuşulan Belçika'ya 1 Ekim'de ulaşmıştı. 17 Ekim'de Brüksel-Midi tren istasyonu yakınında göstericiler inşaat bariyerleriyle barikat kurup polise nesne fırlattı; polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Barikatlarda elektrikli scooter'lar da kullanıldı.

Brüksel'de 150, Liège'de 45 olmak üzere toplam 195 kişi gözaltına alındı. Brüksel'deki 32 adli tutuklamanın 15'i reşit olmayanlardı. Liège'de yaklaşık 50 kişi, Prens-Piskoposlar Sarayı'na havai fişek attı. Beş polis hafif yaralandı.

Belçika'da hükümetin eğitim reformlarına ve kemer sıkma önlemlerine tepki büyüyor. 9 Ekim'deki ulusal grevde polis 30 bin, ABVV sendikası 50 bin kişinin yürüdüğünü açıklamıştı. Sendika, bütçe görüşmelerinde kırmızı çizgiler aşılırsa 23 Kasım haftasında genel grev uyarısı yaptı.

Portekiz'de konut fiyatları 2017'den bu yana ikiye katlandı, Lizbon ve Porto'da on binler yürüdü.

Portekiz'de konut fiyatları 2017'den bu yana ikiye katlandı, Lizbon ve Porto'da on binler yürüdü.

CGTP sendikası 17 Ekim'de Lizbon, Porto ve Coimbra'da yürüyüş düzenledi. Lizbon'da kortej Cais do Sodré'den Rossio Meydanı'na ilerledi, başında CGTP Genel Sekreteri Tiago Oliveira vardı. Porto'da Praça da Batalha'dan yürüyen birkaç bin kişiye, çadırla gelen yaklaşık 100 genç konut aktivisti de katıldı.

Eylemciler daha yüksek maaş, daha iyi emeklilik ve ulaşılabilir konut istedi. Konut hareketinin sözcüsü Cristiana Leal, koşullar iyileşene kadar eylemlerin süreceğini söyledi. Yürüyüşler, Porto'daki konut protesto kampının perşembe sabahı polis operasyonuyla kaldırılmasının ardından yapıldı; operasyonu İçişleri Genel Müfettişliği inceliyor.

Arnavutluk'ta öğrenciler beşinci gününde Başbakan Rama'nın istifasını istedi.

Arnavutluk'ta öğrenciler beşinci gününde Başbakan Rama'nın istifasını istedi.

Tiran'da başlayan öğrenci gösterileri Durres ve Korça'ya yayıldı. Göstericiler eğitim bakanlığına yürüdü; polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz kullandı, bakanlıkta yangın çıktı, bir bankanın camları ve ATM'leri parçalandı. Durres'te lise öğrencileri taş attı, çöp konteynerlerini yaktı.

Polis 167 gözaltı ve 132 yaralı polis açıkladı; medya en az 1.067 gözaltından söz ediyor. Polis Şefi Skender Hita, aşırı güç kullandıkları gerekçesiyle yedi polisin görevden uzaklaştırıldığını belirtti. Başbakan Edi Rama istifa çağrılarını reddetti, yabancı çıkarları suçlayarak 2030'a kadar AB üyeliği hedefini yineledi. Rama'nın Başbakanlık binasını hedef alan bir dronun etkisiz hale getirildiği de duyuruldu.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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