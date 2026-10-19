Fransa'daki Protestolar Avrupa'ya Sıçradı: Milano'dan Brüksel'e, Tiran'dan Lizbon'a Sokaklar Kaynıyor
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Fransa'da yaşam maliyetine, öğretmen açığına ve kötüleşen kamu hizmetlerine karşı başlayan protestolar 17 Ekim Cumartesi günü şiddete dönüştü; Limoges'ta 19. yüzyıldan kalma belediye binası büyük ölçüde yandı, ülke genelinde 2 bine yakın kişi gözaltına alındı. Aynı günlerde benzer gösteriler İtalya, Belçika, Portekiz ve Arnavutluk'ta da sokakları doldurdu.
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Fransa'da 550 bin kişi yürüdü, Paris'te polis göz yaşartıcı gaz kullandı.
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İtalya'da "Aileye daha çok para, savaşa daha az" sloganıyla çıkan kalabalık Milano'da yağmaya döndü.
Belçika'da Fransa'daki öğrenci eylemleri 1 Ekim'de başladı, cumartesi Brüksel'de barikat kuruldu.
Portekiz'de konut fiyatları 2017'den bu yana ikiye katlandı, Lizbon ve Porto'da on binler yürüdü.
Arnavutluk'ta öğrenciler beşinci gününde Başbakan Rama'nın istifasını istedi.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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