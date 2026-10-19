Fransa'daki Protestolar Avrupa'ya Sıçradı: Milano'dan Brüksel'e, Tiran'dan Lizbon'a Sokaklar Kaynıyor

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, 17 Ekim'deki 110 yürüyüşe 550 bin kişinin katıldığını, bunların 110 bininin Paris'te olduğunu açıkladı. CGT sendikası ise katılımı 800 bin olarak hesapladı. Cumhuriyet Meydanı'nda polis göz yaşartıcı gaza başvurdu, Marsilya'da göstericiler belediye binasına girdi.

Gösteriler, banliyölerdeki okulların koşullarına ve öğretmen eksikliğine karşı bir aydır süren öğrenci eylemleriyle başlamıştı. Çiftçiler, iklim aktivistleri ve Sarı Yelekliler de yürüyüşlere katılınca öfke pahalılığa ve kamu harcamalarındaki kesintilere kaydı. Bilançoda 500'den fazla yaralı polis ve Paris'teki gösteri sırasında kalp krizinden ölen bir protestocu var. Saint-Étienne'de 17 yaşındaki bir gösterici sağ elini kaybetti, olayı polis müfettişliği IGPN inceliyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron kamu binalarına ve işletmelere yönelik saldırıları kınadı, sorumluların yargılanacağını söyledi ve 18 Ekim akşamı ulusa seslenmeyi planladı. Aşırı sağın lideri Jordan Bardella ise Macron'a istifa çağrısı yaptı.