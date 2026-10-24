Fransa'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Birçok Şehirde Çatışma Çıktı, Gözaltılar Yapıldı
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Fransa genelinde öğrenciler, sendikalar ve toplumsal hareketler hayat pahalılığı, emekli maaşları ve eğitim sorunlarını protesto etti. İçişleri Bakanlığı'na göre 410 bin kişi, CGT sendikasına göre ise 800 bin kişi sokaklara çıktı. Paris, Marsilya, Lyon, Nice ve Nantes'ta çatışmalar yaşandı, İçişleri Bakanı Laurent Nuñez yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığını ve sayının artabileceğini söyledi.
Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara çıktı.
Paris'te polis biber gazı ve tazyikli su kullandı.
Marsilya'da yürüyüş sonrası çatışma çıktı.
Nice ve Nantes'ta gözaltılar yapıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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