Fransa'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Birçok Şehirde Çatışma Çıktı, Gözaltılar Yapıldı

Paris'te emniyete göre 110 bin, CGT'ye göre 250 bin kişi yürüdü. Güvenlik gerekçesiyle yürüyüş güzergâhı değiştirildi ve buna yapılan itiraz Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Porte de Vincennes çevresinde polis ile maskeli bir grup arasında çatışma çıktı, polis biber gazı ve tazyikli su kullandı. Lille'de de yasağa yapılan itiraz reddedildi, sendikalar yürüyüşü yasak bölgenin dışında gerçekleştirdi ve polis burada tazyikli su kullandı.