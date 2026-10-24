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Fransa'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Birçok Şehirde Çatışma Çıktı, Gözaltılar Yapıldı

Fransa'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Birçok Şehirde Çatışma Çıktı, Gözaltılar Yapıldı

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
24.10.2026 - 22:27
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Fransa genelinde öğrenciler, sendikalar ve toplumsal hareketler hayat pahalılığı, emekli maaşları ve eğitim sorunlarını protesto etti. İçişleri Bakanlığı'na göre 410 bin kişi, CGT sendikasına göre ise 800 bin kişi sokaklara çıktı. Paris, Marsilya, Lyon, Nice ve Nantes'ta çatışmalar yaşandı, İçişleri Bakanı Laurent Nuñez yaklaşık 1000 kişinin gözaltına alındığını ve sayının artabileceğini söyledi.

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Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara çıktı.

Fransa'da yüz binlerce kişi sokaklara çıktı.

Göstericiler Parcoursup sisteminin kaldırılmasını, öğretmen açığının giderilmesini, üniversite kontenjanlarının artırılmasını ve öğrenci yardımlarının yükseltilmesini talep etti. Protestolar aynı zamanda hükümetin güvenlik politikalarına ve yürüyüş yasaklarına karşı da yapıldı. Geçen hafta yaşanan yağma, kundaklama ve şiddet olaylarının ardından yaklaşık 70 bin polis ve jandarma görevlendirildi. Güvenlik güçleri metal bilya, havai fişek düzenekleri ve silah olarak kullanılabilecek malzemeler ele geçirdiğini bildirdi. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, 17 Ekim'de kamu binalarına yönelik planlanan saldırıların kolluk müdahalesiyle önlendiğini belirtti.

Paris'te polis biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Paris'te polis biber gazı ve tazyikli su kullandı.

Paris'te emniyete göre 110 bin, CGT'ye göre 250 bin kişi yürüdü. Güvenlik gerekçesiyle yürüyüş güzergâhı değiştirildi ve buna yapılan itiraz Paris İdare Mahkemesi tarafından reddedildi. Porte de Vincennes çevresinde polis ile maskeli bir grup arasında çatışma çıktı, polis biber gazı ve tazyikli su kullandı. Lille'de de yasağa yapılan itiraz reddedildi, sendikalar yürüyüşü yasak bölgenin dışında gerçekleştirdi ve polis burada tazyikli su kullandı.

Marsilya'da yürüyüş sonrası çatışma çıktı.

Marsilya'da yürüyüş sonrası çatışma çıktı.

Marsilya'da sendika yürüyüşü sakin geçti, ancak ardından çatışma ve çöp yangınları yaşandı. En az 5 iş yeri yağmalandı ve 18 kişi gözaltına alındı. Lyon'da şehir merkezinin geniş bölümünde yürüyüş yasağı vardı, yasak bölgeye girmeye çalışan grup biber gazıyla dağıtıldı. Grenoble'da valilik toplanma ve yürüyüşleri yasaklamıştı. Siyah giyimli ve maskeli 400 kişinin vandalizm yaptığı ve polise saldırdığı bildirildi.

Nice ve Nantes'ta gözaltılar yapıldı.

Nice ve Nantes'ta gözaltılar yapıldı.

Nantes'ta bir grup işletmeleri tahrip edip yağmaladı ve 6 kişi gözaltına alındı. Nice'te aşırı sağcı 50 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan protestocular oldu ve valilik 61 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Toulouse'da bir kişi ciddi şekilde yaralandı. Orléans'ta aşırı sağcı RN partisinin kongresine karşı düzenlenen yürüyüşe valiliğe göre 11 bin, organizatörlere göre 26 bin kişi katıldı. Ana yürüyüş ciddi bir olay yaşanmadan sona erdi ve bölgede 15 yaş altı için iki gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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