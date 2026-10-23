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PSG - Lyon Maçı Fransa'daki Olaylar Nedeniyle 26 Ekim Pazartesi Gününe Ertelendi

PSG - Lyon Maçı Fransa'daki Olaylar Nedeniyle 26 Ekim Pazartesi Gününe Ertelendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
23.10.2026 - 22:43
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Ligue 1'de 25 Ekim Pazar günü oynanacak Paris Saint-Germain - Olympique Lyon maçı ertelendi. Fransa'da süren protestolar nedeniyle Paris Polis Müdürlüğü maçın oynanmasını yasakladı. Karşılaşma 26 Ekim Pazartesi günü saat 22.30'da oynanacak. Lyon yönetimi ise erteleme kararından önce maça deplasman taraftarı götürmeyeceğini duyurmuştu.

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Maç Pazartesi 22.30'da oynanacak.

Maç Pazartesi 22.30'da oynanacak.

Ligue 1'in 8. haftasında Paris Saint-Germain ile Olympique Lyon, 25 Ekim Pazar günü saat 20.45'te karşılaşacaktı. Yeni programa göre maç 26 Ekim Pazartesi günü saat 22.30'da PSG'nin sahası Parc des Princes'te oynanacak. Fransa Profesyonel Futbol Ligi (LFP), tarih ve saat değişikliğini Emniyet Müdürlüğü'nün maçın düzenlenmesini yasaklayan kararı doğrultusunda yaptığını duyurdu.

Lyon taraftarını Paris'e götürmeyecekti.

Lyon taraftarını Paris'e götürmeyecekti.

Lyon yönetimi, erteleme kararı gelmeden önce taraftarlarını tehlikeye atmak istemediğini vurgulayarak maça deplasman taraftarı götürmeyeceğini açıklamıştı. Fransa'daki protestoların Paris'in birçok noktasını tehdit ettiği ve giderek büyüyüp sertleştiği aktarılıyor. Maçın ertelenmesi için daha önce de başvuru yapılmış, ancak fikstür yoğunluğu gerekçesiyle reddedilmişti.

Aynı gün Ballon d'Or töreni var.

Aynı gün Ballon d'Or töreni var.

Ertelenen maç, Ballon d'Or töreniyle aynı güne denk geliyor. PSG'den ödüle aday gösterilen 10 futbolcu törene katılamayacak. Aralarında önceki ödül sahibi Ousmane Dembélé, Kvaratskhelia, Hakimi, Marquinhos, 22 yaşındaki João Neves, Willian Pacho, Vitinha, Ferran Torres, Fabian Ruiz ve Nuno Mendes de var. Ligue 1'de 7 hafta sonunda iki takım da 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle 14 puanda bulunuyor ve Lyon, +3 averajla PSG'nin önünde lider.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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