PSG - Lyon Maçı Fransa'daki Olaylar Nedeniyle 26 Ekim Pazartesi Gününe Ertelendi

Lyon yönetimi, erteleme kararı gelmeden önce taraftarlarını tehlikeye atmak istemediğini vurgulayarak maça deplasman taraftarı götürmeyeceğini açıklamıştı. Fransa'daki protestoların Paris'in birçok noktasını tehdit ettiği ve giderek büyüyüp sertleştiği aktarılıyor. Maçın ertelenmesi için daha önce de başvuru yapılmış, ancak fikstür yoğunluğu gerekçesiyle reddedilmişti.