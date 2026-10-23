PSG - Lyon Maçı Fransa'daki Olaylar Nedeniyle 26 Ekim Pazartesi Gününe Ertelendi
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Ligue 1'de 25 Ekim Pazar günü oynanacak Paris Saint-Germain - Olympique Lyon maçı ertelendi. Fransa'da süren protestolar nedeniyle Paris Polis Müdürlüğü maçın oynanmasını yasakladı. Karşılaşma 26 Ekim Pazartesi günü saat 22.30'da oynanacak. Lyon yönetimi ise erteleme kararından önce maça deplasman taraftarı götürmeyeceğini duyurmuştu.
Maç Pazartesi 22.30'da oynanacak.
Lyon taraftarını Paris'e götürmeyecekti.
Aynı gün Ballon d'Or töreni var.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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