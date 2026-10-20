Fransa'da Güvenlik Operasyonu Başlıyor: Asker Sokaklara İniyor, Cumartesi İçin "Çok Geniş" Önlem Alınacak

Limoges'taki tarihi belediye binasının yanmasıyla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı. Reuters'ın aktardığına göre şüphelinin güvenlik listesinde yer aldığı ve aşırı sol bir grupla bağlantısı olduğu belirtiliyor. Bina, 17 Ekim'deki olaylarda ateşe verilmişti.

Şiddet olaylarının sorumlularını bulmak için 200 soruşturmacı görevlendirildi. Fransız Meclisi de olayları incelemek üzere bir araştırma komisyonu kuruyor. Sylvain Maillard, bazı mesajlaşma uygulamalarının isyancılar ve yağmacılar için adeta 'telsiz sistemi' işlevi gördüğünü söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları da sürüyor. Paris'te Cumhuriyet Meydanı boşaltılarak güvenlik çemberine alındı. Lille'de yalnızca çocuk ve gençlere yönelik yasak uygulanıyor, Marsilya'da ise salı gecesinden itibaren reşit olmayanlar için yasak başlıyor. Hükümetin bu hedefli yasakların birçok bölgede sakinliği sağlamaya yardımcı olduğunu belirttiği aktarıldı.