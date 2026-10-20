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Fransa'da Güvenlik Operasyonu Başlıyor: Asker Sokaklara İniyor, Cumartesi İçin "Çok Geniş" Önlem Alınacak

Fransa'da Güvenlik Operasyonu Başlıyor: Asker Sokaklara İniyor, Cumartesi İçin "Çok Geniş" Önlem Alınacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 20:36
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Fransa'da 17 Ekim'de Paris, Marsilya ve Lyon'da yağma ve şiddete dönüşen protestoların ardından hükümet, cumartesi günkü yeni eylemler için orduyu devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, askeri birliklerin polisle birlikte görev yapacağını açıkladı; Başbakan Sébastien Lecornu ise cumartesi günkü konuşlandırmanın 'çok geniş' olacağını söyledi. Hükümet aynı açıklamalarda hafta sonu yaşanan istihbarat ve güvenlik zafiyetlerini de kabul etti.

Kaynak: Reuters

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Ordu, cumartesi günkü protestolarda polisin yanında görev yapacak.

Ordu, cumartesi günkü protestolarda polisin yanında görev yapacak.

İçişleri Bakanı Laurent Nuñez'in açıklamasına göre askeri birlikler cumartesi günü polisle birlikte sahada olacak. Fransız basınında yer alan bilgilere göre Sentinelle gücü ağırlıklı olarak sabit nöbet görevlerini üstlenecek; böylece polis ve jandarma kalabalık yönetimine odaklanabilecek.

Başbakan Sébastien Lecornu, 'Cumartesi günkü konuşlandırma çok geniş olacak' dedi. Lecornu, geçen hafta sonu uygulanan güvenlik planının 'fazla statik ve yeterince hareketli olmadığını' kabul etti; istihbarat eksikliğine ve önceden planlanan polis izinlerinin iptal edilmemesine de dikkat çekti.

Nuñez ise sorumluluğu üstlenerek özür diledi: 'Yaşananlar için derin üzüntü duyuyorum. Sorumluluğun payını üstleniyorum.' Hükümet, olayların arkasında aşırı sol gruplar olduğunu savunuyor; Lecornu tercihin 'şiddet ile Cumhuriyet' arasında olduğunu söyledi.

Limoges'taki tarihi belediye binasını yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Limoges'taki tarihi belediye binasını yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Limoges'taki tarihi belediye binasının yanmasıyla bağlantılı olarak bir kişi gözaltına alındı. Reuters'ın aktardığına göre şüphelinin güvenlik listesinde yer aldığı ve aşırı sol bir grupla bağlantısı olduğu belirtiliyor. Bina, 17 Ekim'deki olaylarda ateşe verilmişti.

Şiddet olaylarının sorumlularını bulmak için 200 soruşturmacı görevlendirildi. Fransız Meclisi de olayları incelemek üzere bir araştırma komisyonu kuruyor. Sylvain Maillard, bazı mesajlaşma uygulamalarının isyancılar ve yağmacılar için adeta 'telsiz sistemi' işlevi gördüğünü söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamaları da sürüyor. Paris'te Cumhuriyet Meydanı boşaltılarak güvenlik çemberine alındı. Lille'de yalnızca çocuk ve gençlere yönelik yasak uygulanıyor, Marsilya'da ise salı gecesinden itibaren reşit olmayanlar için yasak başlıyor. Hükümetin bu hedefli yasakların birçok bölgede sakinliği sağlamaya yardımcı olduğunu belirttiği aktarıldı.

Şiddet İtalya'ya da sıçradı, cumartesi için Fransa'da yeni eylem çağrıları yapıldı.

Şiddet İtalya'ya da sıçradı, cumartesi için Fransa'da yeni eylem çağrıları yapıldı.

Gerilim yalnızca Fransa'yla sınırlı kalmadı. İtalya'da Milano dahil kuzeydeki kentlerde de şiddet olayları yaşandı. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, yaşananları sosyal medya üzerinden yürütülen bir 'hibrit savaş' olarak niteledi ve Batı'nın bunu henüz fark etmediğini yazdı. Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki protestoların ise yedinci gününe girmesi bekleniyor.

Fransa'da ise cumartesi için yeni çağrılar var. Öğrenci sendikası UNEF 'Devam ediyoruz' mesajıyla eyleme çağırdı, Sarı Yelekliler de akaryakıt fiyatlarına karşı sokağa çıkma çağrısı yaptı. Olayların ekonomiye etkisi de görünür hale geldi: Fransa'nın 10 yıllık devlet tahvili faizi son 24 yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2027 cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde kutuplaşma endişesi büyürken, cumartesi günü sokaklarda hem protestocuların hem de askerlerin olması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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