Fransa'da Güvenlik Operasyonu Başlıyor: Asker Sokaklara İniyor, Cumartesi İçin "Çok Geniş" Önlem Alınacak
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fransa'da 17 Ekim'de Paris, Marsilya ve Lyon'da yağma ve şiddete dönüşen protestoların ardından hükümet, cumartesi günkü yeni eylemler için orduyu devreye sokuyor. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, askeri birliklerin polisle birlikte görev yapacağını açıkladı; Başbakan Sébastien Lecornu ise cumartesi günkü konuşlandırmanın 'çok geniş' olacağını söyledi. Hükümet aynı açıklamalarda hafta sonu yaşanan istihbarat ve güvenlik zafiyetlerini de kabul etti.
Kaynak: Reuters
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ordu, cumartesi günkü protestolarda polisin yanında görev yapacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Limoges'taki tarihi belediye binasını yaktığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.
Şiddet İtalya'ya da sıçradı, cumartesi için Fransa'da yeni eylem çağrıları yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın