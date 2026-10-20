article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fransa'da Son Durum: Bakan Nuñez "Polis Kontrolü Kaybetti" Dedi, Fransa'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Fransa'da Son Durum: Bakan Nuñez "Polis Kontrolü Kaybetti" Dedi, Fransa'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
20.10.2026 - 07:57
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Fransa'da hafta sonu yaşanan ayaklanma ve yağmanın ardından Paris'in merkezinde, Place de la République ile Les Halles çevresinde akşam 23.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, bazı kentlerde polisin kontrolü kaybettiğini kabul ederken, 2 binden fazla işletmenin doğrudan zarar gördüğü açıklandı. Protestolar geçen ay öğrencilerin okul koşullarını protesto etmesiyle başlamış, yakıt fiyatları ve hayat pahalılığıyla büyümüştü.

Olayların ortasında sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan bir kare vardı: Pembe Panter karakterinin Fransa'daki ayaklanmada eylemci gibi sokakta olduğu görüntüler. BBC Verify ekibi bu görüntüleri inceledi ve karelerin gerçek olmadığını, yapay zekayla üretildiğini duyurdu.

Kaynak: BBC

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paris'in merkezinde gece 23.00'ten sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı başladı.

Paris'in merkezinde gece 23.00'ten sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı başladı.

Paris Emniyeti'ne göre kentin merkezinde, hafta sonu göstericilerin toplandığı Place de la République'in orta refüjünde ve Les Halles çevresindeki sokaklarda yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında insanların dolaşması yasak. Aynı bölgede 20.00'den 06.00'ya kadar toplanma yasağı da var; silah, havai fişek ve benzin gibi yanıcı maddeler taşımak yasaklandı. Lyon'da polis, yasak bölgesine girmek isteyen bir aracı durdurdu.

Yasak yalnızca Paris'le sınırlı kalmadı. Nice Belediye Başkanı Éric Ciotti, gençler için 21.00-06.00 arasında geçerli sokağa çıkma yasağını pazara kadar her gece uygulayacağını duyurdu; vilayet de havai fişek ve kayak gözlüğü gibi koruyucu ekipmanları 25 Ekim'e kadar yasakladı. Lyon'da 21.00'de başlayan kısmi yasak ertesi sabah 06.00'ya kadar sürdü. Kuzeyde Lille, Douai, Wattignies ve Denain'de 20.00-06.00 arasında yasak uygulandı, Coulaines'de 23.00'ten sonra reşit olmayanların sokakta bulunması yasaklandı. Marsilya'da öğlen başlayan ayrı bir toplanma yasağı 20.00'ye kadar sürdü.

Pazartesi günkü kriz toplantısının ardından Başbakan Sébastien Lecornu, belediye başkanlarına sokağa çıkma yasağını 'ihtiyaç duydukları yerde' uygulama yetkisi verdi. Lecornu olağanüstü hali de açıkça reddetmedi: 'Kırıcıların, hırsızların, serserilerin dikte ettiği ve yönettiği bir ülke olmayacağız.' Hükümet hasar gören bölgeler için kaynak ayıracak; Lecornu'ya göre bu paranın bedelini şiddetin arkasındakiler ödeyecek. Başbakan ayrıca olaylar yüzünden çalışamayanlar için kısmi işsizlik fonu kurulacağını duyurdu.

Bakan Nuñez polisin bazı kentlerde "kontrolü kaybettiğini" kabul etti, istifası reddedildi.

Bakan Nuñez polisin bazı kentlerde "kontrolü kaybettiğini" kabul etti, istifası reddedildi.

Muhalefetin hazırlıksızlık nedeniyle sert eleştirdiği İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, bazı kentlerde polisin kontrolü kaybettiğini kabul etti. Ekibinin protestoların büyüklüğünü olduğundan küçük gördüğünü belirten Nuñez, sorumluluğu üstlendi: 'Bundan ben sorumluyum.' Pazar günü istifa etmeye çalıştı ancak Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'kolluk kuvvetlerinin komutasının sürmesi gereği' gerekçesiyle bunu reddetti, Élysée Sarayı'ndan gelen açıklamada belirtildi. Açıklamada Nuñez'in Macron'un 'istihbarat ve öngörü eksiklikleri' olarak tanımladığı konuda şeffaf olması gerektiği vurgulandı.

Rakamlar ağır: Cumartesi günü yarım milyonu aşkın kişi sokaklara çıktı, ülke genelinde 2.500'den fazla kişi gözaltına alındı, yaklaşık 1.000 polis yaralandı. Pazar günü yalnızca Paris'te 350'den fazla gözaltı yapıldı ve en az beş dükkân yağmalandı. AFP'nin aktardığına göre bir gösterici, polisin kullandığı bir kalabalık kontrol bombasıyla elini kaybetti. Nuñez, 200 müfettişin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek olası elebaşılarını belirlemeye çalıştığını söyledi. Bakan ayrıca Salı günkü PSG-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçının planlandığı gibi oynanacağını, bu hafta diğer Avrupa maçlarının da etkilenmeyeceğini duyurdu.

Siyaset de ısındı. Lecornu, hareketin 'ultra solcu radikal gruplarca' yönlendirildiğini ve 2027 cumhurbaşkanlığı seçiminden önce 'kaos yaratmak' istediklerini söyledi. Gelecek yılki seçimde aday olacak Fransa Boyun Eğmez Partisi lideri Jean-Luc Mélenchon ise başbakanı 'iddiasını kanıtlamaya' ya da 'özür dileyip susmaya' çağırdı; kanıt sorusunu hükümete geri çevirdi. Sağ cephede aday olan Marine Le Pen'in ise yasa ve düzen tepkisinden yarar sağlayabileceği değerlendiriliyor. BBC Avrupa Editörü Katya Adler'e göre olaylar, seçime yaklaşan ülkede suçlama yarışına dönüştü; birçok Fransız kendini sahipsiz hissediyor.

Limoges'de tarihi belediye binası yandı, 2 binden fazla işletme zarar gördü.

Limoges'de tarihi belediye binası yandı, 2 binden fazla işletme zarar gördü.

Merkezdeki Limoges kentinde 143 yıllık belediye binası cumartesi günü göstericilerin çıkardığı yangında kullanılamaz hale geldi; saat kulesi ve çatı çöktü. Tanıkların anlatımına göre maskeli bir grup önce binanın önündeki bir polis aracını yaktı, ardından camları kırıp içeri girdi. Bölge valisi Maurice Barate, çatının batı kanadı dışında alt katlara çöktüğünü, dış cephenin üçte ikisinin yok olduğunu söyledi ve olayı 'miras açısından felaket' diye niteledi. Lyon'da turizm ofisi de ateşe verildi.

Ticaret ve Sanayi Odaları (CCI) Başkanı Alain Di Crescenzo, RTL'ye yaptığı açıklamada 2.000'den fazla dükkân ve işletmenin hafta sonu şiddetinden doğrudan etkilendiğini, hasarın 'yüz milyonlarca euro' olarak tahmin edildiğini belirtti. BBC'nin Paris muhabiri Hugh Schofield ise cumartesi gecesi ülke genelinde yaklaşık 3.000 mağazanın hasar gördüğünü ya da yağmalandığını aktardı. Marsilya CCI Başkanı Jean-Luc Chauvin, şehrin birçok esnafının 'derin bir sıkıntı' içinde olduğunu söyledi; kentte 600'den fazla işyerinin yağmalandığı bildirildi.

Yağmalanan malların bazı satış platformlarında ilana çıkarıldığını iki Fransız bakan duyurdu. Vinted sözcüsü, çalıntı mal satışının 'kesinlikle yasak' olduğunu belirterek yağmayla bağlantılı ilanları kaldırdıklarını açıkladı. ABD Büyükelçiliği de vatandaşlarını gösteri bölgelerinden uzak durmaları konusunda uyardı; Çin ve Almanya benzer uyarılar yayımladı.

Fransa'daki ayaklanmada "isyan eden Pembe Panter" görüntülerinin yapay zekâ ürünü olduğu ortaya çıktı.

Fransa'daki ayaklanmada "isyan eden Pembe Panter" görüntülerinin yapay zekâ ürünü olduğu ortaya çıktı.

Olayların ortasında sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan bir kare vardı: Pembe Panter karakterinin Fransa'daki ayaklanmada eylemci gibi sokakta olduğu görüntüler. BBC Verify ekibi bu görüntüleri inceledi ve karelerin gerçek olmadığını, yapay zekâyla üretildiğini duyurdu.

Aynı günlerde Paris'ten gelen gerçek görüntüler ise çok daha farklıydı: Yanmış arabalar, kırık vitrinler, gaz bombası dumanı. Gerçek ile yapay görüntünün karıştığı bu ortamda gelişmeleri ve ilgili haberleri aşağıdan takip edebilirsiniz:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
4
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın