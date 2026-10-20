Fransa'da Son Durum: Bakan Nuñez "Polis Kontrolü Kaybetti" Dedi, Fransa'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Fransa'da hafta sonu yaşanan ayaklanma ve yağmanın ardından Paris'in merkezinde, Place de la République ile Les Halles çevresinde akşam 23.00 ile sabah 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi. İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, bazı kentlerde polisin kontrolü kaybettiğini kabul ederken, 2 binden fazla işletmenin doğrudan zarar gördüğü açıklandı. Protestolar geçen ay öğrencilerin okul koşullarını protesto etmesiyle başlamış, yakıt fiyatları ve hayat pahalılığıyla büyümüştü.
Olayların ortasında sosyal medyada milyonlarca görüntüleme alan bir kare vardı: Pembe Panter karakterinin Fransa'daki ayaklanmada eylemci gibi sokakta olduğu görüntüler. BBC Verify ekibi bu görüntüleri inceledi ve karelerin gerçek olmadığını, yapay zekayla üretildiğini duyurdu.
Kaynak: BBC
Paris'in merkezinde gece 23.00'ten sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı başladı.
Bakan Nuñez polisin bazı kentlerde "kontrolü kaybettiğini" kabul etti, istifası reddedildi.
Limoges'de tarihi belediye binası yandı, 2 binden fazla işletme zarar gördü.
Fransa'daki ayaklanmada "isyan eden Pembe Panter" görüntülerinin yapay zekâ ürünü olduğu ortaya çıktı.
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