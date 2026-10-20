Fransa'da Son Durum: Bakan Nuñez "Polis Kontrolü Kaybetti" Dedi, Fransa'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Paris Emniyeti'ne göre kentin merkezinde, hafta sonu göstericilerin toplandığı Place de la République'in orta refüjünde ve Les Halles çevresindeki sokaklarda yerel saatle 23.00 ile 06.00 arasında insanların dolaşması yasak. Aynı bölgede 20.00'den 06.00'ya kadar toplanma yasağı da var; silah, havai fişek ve benzin gibi yanıcı maddeler taşımak yasaklandı. Lyon'da polis, yasak bölgesine girmek isteyen bir aracı durdurdu.

Yasak yalnızca Paris'le sınırlı kalmadı. Nice Belediye Başkanı Éric Ciotti, gençler için 21.00-06.00 arasında geçerli sokağa çıkma yasağını pazara kadar her gece uygulayacağını duyurdu; vilayet de havai fişek ve kayak gözlüğü gibi koruyucu ekipmanları 25 Ekim'e kadar yasakladı. Lyon'da 21.00'de başlayan kısmi yasak ertesi sabah 06.00'ya kadar sürdü. Kuzeyde Lille, Douai, Wattignies ve Denain'de 20.00-06.00 arasında yasak uygulandı, Coulaines'de 23.00'ten sonra reşit olmayanların sokakta bulunması yasaklandı. Marsilya'da öğlen başlayan ayrı bir toplanma yasağı 20.00'ye kadar sürdü.

Pazartesi günkü kriz toplantısının ardından Başbakan Sébastien Lecornu, belediye başkanlarına sokağa çıkma yasağını 'ihtiyaç duydukları yerde' uygulama yetkisi verdi. Lecornu olağanüstü hali de açıkça reddetmedi: 'Kırıcıların, hırsızların, serserilerin dikte ettiği ve yönettiği bir ülke olmayacağız.' Hükümet hasar gören bölgeler için kaynak ayıracak; Lecornu'ya göre bu paranın bedelini şiddetin arkasındakiler ödeyecek. Başbakan ayrıca olaylar yüzünden çalışamayanlar için kısmi işsizlik fonu kurulacağını duyurdu.