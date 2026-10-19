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Galatasaray'ın Gideceği Lille Dahil Kuzeydeki Kentlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Galatasaray'ın Gideceği Lille Dahil Kuzeydeki Kentlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Fransa
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 19:32
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Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet ve yağmalamanın ardından Lille dahil kuzeydeki birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Sebastien Lecornu, Paris'te kabine üyeleriyle yaptığı kriz toplantısının ardından valilere kritik bir talimat verdi. Ülke genelindeki gözaltı ve yağma rakamları ise ağır bir tablo ortaya çıkardı.

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Kuzeyde sokağa çıkma yasağı başladı.

Kuzeyde sokağa çıkma yasağı başladı.

Fransa'da protestoların şiddetlenmesi üzerine Lille dahil kuzeydeki birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak bugün ve yarın 20.00-06.00 saatleri arasında geçerli olacak.

Galatasaray'ın Çarşamba günü oynayacağı Lille maçı öncesi Lille de yasaklı kentler arasında yer alması dikkat çekti.

Lecornu olağanüstü hal yerine bu yöntemi seçti.

Lecornu olağanüstü hal yerine bu yöntemi seçti.

Başbakan Sebastien Lecornu, hafta sonu yaşanan şiddet ve yağmalamanın ardından Paris'te kabine üyeleriyle kriz toplantısı yaptı ve bazı yerlerde bu akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması için valilere talimat verdiğini açıkladı. Lecornu olağanüstü hal yerine bu yöntemi tercih ettiğini belirtirken zarar gören esnafa işsizlik maaşı verileceğini ve özel bir destek fonu kurulacağını da duyurdu. Olayların maliyetini gösterenlerin ödemesi gerektiğini söyleyen Lecornu şu ifadeleri kullandı:\n\n'Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım.'

Polis ve jandarma sayısı artırılacak.

Polis ve jandarma sayısı artırılacak.

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, polis ve jandarma sayısının bu hafta sonu artırılacağını, bu hafta planlanan futbol maçlarının ise yasaktan etkilenmeyeceğini açıkladı. Denain Belediye Başkanı Anne-Lise Dufour-Tonini de kentte 25 Ekim'e kadar 21.00-06.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Bu saatlerde çalışan veya acil işi olan kişiler yasaktan muaf tutulacak.

Gösterilerde 2.400 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerde 2.400 kişi gözaltına alındı.

Sarı yelekliler 17 Ekim'de hayat pahalılığını ve yüksek akaryakıt fiyatlarını protesto etmek için ülke genelinde gösteri düzenledi. Gösterilerde yaklaşık 2.400 kişi gözaltına alınırken yaklaşık 1.000 polis, jandarma ve itfaiye personeli yaralandı, en az 1.500 dükkân da yağmalandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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