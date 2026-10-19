Galatasaray'ın Gideceği Lille Dahil Kuzeydeki Kentlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
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Fransa'da hafta sonu yaşanan şiddet ve yağmalamanın ardından Lille dahil kuzeydeki birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Başbakan Sebastien Lecornu, Paris'te kabine üyeleriyle yaptığı kriz toplantısının ardından valilere kritik bir talimat verdi. Ülke genelindeki gözaltı ve yağma rakamları ise ağır bir tablo ortaya çıkardı.
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Kuzeyde sokağa çıkma yasağı başladı.
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Lecornu olağanüstü hal yerine bu yöntemi seçti.
Polis ve jandarma sayısı artırılacak.
Gösterilerde 2.400 kişi gözaltına alındı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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