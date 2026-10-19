Galatasaray'ın Gideceği Lille Dahil Kuzeydeki Kentlerde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Başbakan Sebastien Lecornu, hafta sonu yaşanan şiddet ve yağmalamanın ardından Paris'te kabine üyeleriyle kriz toplantısı yaptı ve bazı yerlerde bu akşamdan itibaren kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması için valilere talimat verdiğini açıkladı. Lecornu olağanüstü hal yerine bu yöntemi tercih ettiğini belirtirken zarar gören esnafa işsizlik maaşı verileceğini ve özel bir destek fonu kurulacağını da duyurdu. Olayların maliyetini gösterenlerin ödemesi gerektiğini söyleyen Lecornu şu ifadeleri kullandı:



'Düzeni yeniden sağlamak konusunda tamamen kararlıyım.'