Sel Sonrası Araç Alacaklara Uyarı: Su Tekerlek Hizasını Aşan Araçlardan Uzak Durun
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İstanbul'da geçen hafta yaşanan sel felaketinde onlarca araç sulara kapılarak hasar aldı. Uzman isim Bilal Atabey, sel hasarına uğrayan araçların satın alınmasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Atabey'e göre aracın selde ne kadar su aldığı, hasarın hafif mi ağır mı olduğunu belirliyor. Aynı uzman, zorunlu trafik sigortasının sel hasarını karşılamadığına da dikkat çekti.
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Selin yüksekliği hasarın boyutunu belirliyor.
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Su tekerleği aştıysa araç alınmamalı.
Nem kokusu ve çamur birikintisi ele veriyor.
Sel hasarını kasko ödüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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