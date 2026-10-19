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Sel Sonrası Araç Alacaklara Uyarı: Su Tekerlek Hizasını Aşan Araçlardan Uzak Durun

Sel Sonrası Araç Alacaklara Uyarı: Su Tekerlek Hizasını Aşan Araçlardan Uzak Durun

İstanbul otomobil
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
19.10.2026 - 18:03
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İstanbul'da geçen hafta yaşanan sel felaketinde onlarca araç sulara kapılarak hasar aldı. Uzman isim Bilal Atabey, sel hasarına uğrayan araçların satın alınmasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Atabey'e göre aracın selde ne kadar su aldığı, hasarın hafif mi ağır mı olduğunu belirliyor. Aynı uzman, zorunlu trafik sigortasının sel hasarını karşılamadığına da dikkat çekti.

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Selin yüksekliği hasarın boyutunu belirliyor.

Selin yüksekliği hasarın boyutunu belirliyor.

Sel hasarlı araçların durumu, suyun araçta ulaştığı seviyeye göre değerlendiriliyor ve iki araç aynı selden çıksa bile hasarın boyutu birbirinden çok farklı olabiliyor. Bilal Atabey bu farkı şu ifadelerle anlattı:

'Selin nereye kadar yükseldiği önemli. Su tekerlek seviyesinde kaldıysa araç hafif sel hasarlı olarak değerlendirilebilir. Ancak su seviyesi motor gövdesini aşmış, elektronik beyinlere, şanzımana ve motorun mekanik parçalarına ulaşmışsa ağır hasar meydana gelebilir. Bu bölgelerde korozyon oluşması, aracın ilerleyen dönemde ciddi arızalar vermesine neden olabilir.'

Su tekerleği aştıysa araç alınmamalı.

Su tekerleği aştıysa araç alınmamalı.

Atabey, hafif sel hasarı bulunan araçların bile dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. Suyun motorun yatak bölgesine ulaşması halinde motor arızaları ortaya çıkabiliyor, elektronik sistemlere giren su da zamanla nemlenme ve korozyona yol açarak arızalara neden olabiliyor. Uzman isim vatandaşlara şu tavsiyede bulundu:

'Su seviyesinin tekerlek hizasını aşması durumunda vatandaşlarımızın bu araçları satın almamasını tavsiye ediyorum. İlk etapta herhangi bir sorun görülmese bile ilerleyen dönemde ciddi masraflarla karşılaşılabilir.'

Nem kokusu ve çamur birikintisi ele veriyor.

Nem kokusu ve çamur birikintisi ele veriyor.

Sel hasarlı araçlar bazı belirtilerle anlaşılabiliyor ve araç alırken ayrıntılı inceleme yapmak gerekiyor. Atabey bu belirtileri şöyle sıraladı:

'Araca bindiğinizde ağır bir nem kokusu varsa bu durum aracın selde kalmış olabileceğine işaret eder. Koltukları ileri geri hareket ettirdiğinizde kızaklarda paslanma ve korozyon görülmesi, araç içerisinde aşırı çamur birikintilerinin bulunması da dikkat edilmesi gereken belirtilerdir. Vatandaşlarımız araç satın almadan önce bu ayrıntıları mutlaka kontrol etmeli.'

Sel hasarını kasko ödüyor.

Sel hasarını kasko ödüyor.

Sel hasarının sigorta kapsamında nasıl karşılanacağı da araç sahiplerinin kontrol etmesi gereken konulardan biri. Atabey, zorunlu trafik sigortasının sel hasarını karşılamadığını, bu tür zararların kasko poliçesi kapsamında ödendiğini hatırlattı ve sürücülere şu uyarıyı yaptı:

'Trafik sigortasının sel hasarını ödemediğini belirteyim. Sel hasarını genişletilmiş kasko sigortası poliçesi öder. Sürücülerimiz kasko yaptırırken 'sel hasarını karşılar' şeklinde madde ekletsin.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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