Sel Sonrası Araç Alacaklara Uyarı: Su Tekerlek Hizasını Aşan Araçlardan Uzak Durun

Sel hasarlı araçların durumu, suyun araçta ulaştığı seviyeye göre değerlendiriliyor ve iki araç aynı selden çıksa bile hasarın boyutu birbirinden çok farklı olabiliyor. Bilal Atabey bu farkı şu ifadelerle anlattı:

'Selin nereye kadar yükseldiği önemli. Su tekerlek seviyesinde kaldıysa araç hafif sel hasarlı olarak değerlendirilebilir. Ancak su seviyesi motor gövdesini aşmış, elektronik beyinlere, şanzımana ve motorun mekanik parçalarına ulaşmışsa ağır hasar meydana gelebilir. Bu bölgelerde korozyon oluşması, aracın ilerleyen dönemde ciddi arızalar vermesine neden olabilir.'