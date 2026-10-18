article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Sarıyer’de Selin Şiddeti Kamerada: “İçinde Adam Var” Diye Feryat Ettiler

Sarıyer’de Selin Şiddeti Kamerada: “İçinde Adam Var” Diye Feryat Ettiler

Efsun Akay
Efsun Akay - Gündem Editörü
18.10.2026 - 12:37
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni ve çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Derenin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı bölgede, sel sularına kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in son anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde, su seviyesinin hızla yükseldiği anlarda vatandaşların yaşadığı büyük panik net bir şekilde duyuluyor.

Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde, su seviyesinin hızla yükseldiği anlarda vatandaşların yaşadığı büyük panik net bir şekilde duyuluyor.

Selin boyutunu dehşetle izleyen kişilerin, 'Abi şu akıntıya bak. Eyvah eyvah, dere taşıyor arkadaşlar. İnelim, gidelim buradan' dediği ve durumun vahameti karşısında 'Abi inelim, herhalde öleceğiz burada' ifadelerini kullandığı kameraya yansıyor.

Selin şiddetini artırdığı dakikalarda bir aracın sulara kapılarak sürüklendiğini fark eden vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

Selin şiddetini artırdığı dakikalarda bir aracın sulara kapılarak sürüklendiğini fark eden vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.

Araçta birinin olduğunu gören çevredekilerin 'İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin' diyerek feryat ettiği anlar anbean kaydedildi. Sürüklenen aracın içinde 63 yaşındaki Ahmet Derin’in bulunduğu öğrenildi.

Selin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet Derin’i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Ekipler, aynı sel felaketinde kaybolan 55 yaşındaki Haşim Ciritoğulları’na ulaşmak için de bölgedeki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Efsun Akay
Efsun Akay
Gündem Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın