Sarıyer’de Selin Şiddeti Kamerada: “İçinde Adam Var” Diye Feryat Ettiler
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İstanbul’da 14 Ekim Çarşamba günü etkili olan şiddetli sağanak yağışın ardından Sarıyer Ayazağa Mahallesi’nde meydana gelen sel felaketine ilişkin yeni ve çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Derenin taşması sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve aracın sular altında kaldığı bölgede, sel sularına kapılarak kaybolan 63 yaşındaki Ahmet Derin’in son anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Ortaya çıkan cep telefonu görüntülerinde, su seviyesinin hızla yükseldiği anlarda vatandaşların yaşadığı büyük panik net bir şekilde duyuluyor.
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Selin şiddetini artırdığı dakikalarda bir aracın sulara kapılarak sürüklendiğini fark eden vatandaşlar büyük bir şok yaşadı.
Selin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan Ahmet Derin’i bulmak için başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.
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