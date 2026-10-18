Sarıyer’de Selin Şiddeti Kamerada: “İçinde Adam Var” Diye Feryat Ettiler

Araçta birinin olduğunu gören çevredekilerin 'İçinde adam var. İçinde adam var vallahi. Allah sen yardım et ya. Allah yardım etsin' diyerek feryat ettiği anlar anbean kaydedildi. Sürüklenen aracın içinde 63 yaşındaki Ahmet Derin’in bulunduğu öğrenildi.