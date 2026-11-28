Gönül isterdi ki hepimiz 'herkes' kelimesini yanlışlıkla 'herkez' yazanlara karşı sessiz bir koca yürekle yaklaşalım... Ama imkansız! Gözümüz hemen o ayrı yazılmayan 'de'lere, kelime aralarındaki yabancı maddelere ve noktalama işaretlerinin gizli dünyasına kayıyor, biliyoruz.

Burada Türkçe aşkına meydan okuyoruz! 'Kılavuz' mu, 'klavuz' mu? 'Herhangi' mi, 'her hangi' mi? Hazırsanız kalemleri hazırlayın, silgileri çöpe atın; çünkü bu testte Türkçe sevgimizi sınarken kafaları karıştırmaya geliyoruz!

Bakalım kelimelerin efendisi kim, imla canavarı kim? Göster kendini Türkçe fedaisi! 🚀