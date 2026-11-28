Türkçe İmla Testi: Türkçe Testinden Kaç Alacaksın?
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Gönül isterdi ki hepimiz 'herkes' kelimesini yanlışlıkla 'herkez' yazanlara karşı sessiz bir koca yürekle yaklaşalım... Ama imkansız! Gözümüz hemen o ayrı yazılmayan 'de'lere, kelime aralarındaki yabancı maddelere ve noktalama işaretlerinin gizli dünyasına kayıyor, biliyoruz.
Burada Türkçe aşkına meydan okuyoruz! 'Kılavuz' mu, 'klavuz' mu? 'Herhangi' mi, 'her hangi' mi? Hazırsanız kalemleri hazırlayın, silgileri çöpe atın; çünkü bu testte Türkçe sevgimizi sınarken kafaları karıştırmaya geliyoruz!
Bakalım kelimelerin efendisi kim, imla canavarı kim? Göster kendini Türkçe fedaisi! 🚀
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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