Yıllar evvel bir Maldivler seyahatimde uçakta duyduğum o anons hâlâ kulağımda: 'Maldivler'de inecek yolcularımız inebilir, uçağımız Sri Lanka’ya devam edecektir...' O günden beri zihnimin bir köşesinde merakla bekleyen bir duraktı burası. Hindistan’ın ucundan kopmuş bir damla gibi dursa da eski adıyla Seylan, bugünkü adıyla Sri Lanka, kesinlikle şahsına münhasır, efsanevi bir ada ülkesi. Rivayete göre çok eski zamanlarda Hindistan’dan Adem Köprüsü adı verilen doğal bir kara hattıyla geçiş yapılıyormuş; ancak o geçiş çoktan sulara gömülmüş ve bir daha da inşa edilmemiş.

Geçtiğimiz günlerde nihai durağım Bali’ye uzanan Kuveyt aktarmalı yolculuğa çıkarken rotamın beni böylesi güzel bir tesadüfe sürükleyeceğinden henüz habersizdim. Bekleme salonunda Sri Lanka'ya giden Bursalı iki Türk dostumla tanıştım. Koyu bir sohbetin ardından hem seyahatlerinde ihtiyaç duydukları iletişim desteğini sağlamak hem de içimde ukde kalan bu ülkeyi görmek için ani bir karar verdim: Bali yolculuğuma küçük bir es verip iki gece üç günümü onlarla Sri Lanka’da geçirecektim. Bir taşla iki kuş vurmuştum ve bu plansız sürprizden bir an bile pişman olmadım.