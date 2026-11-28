Kuzey Kore'nin 105 Katlı "Lanetli" Oteli Ryugyong, 1987'den Beri Neden Tek Misafir Ağırlamadı?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Pyongyang'ın 105 katlı Ryugyong Oteli'nin cephesine 2018'de 100 binden fazla LED takıldı, bina dev bir ekrana döndü. Odalarında ise bugüne kadar kimse kalmadı.
1. 330 metrelik bina, Kuzey Kore'nin en yüksek yapısı.
2. İnşaat 1987'de başladı, 1992'de kaba hâliyle kaldı.
3. 2008'de Mısırlı bir şirket devreye girdi.
4. Cam cephenin arkası beton kaldı.
5. 2018'de cephesi dev bir ışık ekranına dönüştü.
6. Açılış tarihi hâlâ yok.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın