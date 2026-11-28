Ryugyong, Pyongyang'ın eski adlarından biri ve 'söğütlerin başkenti' anlamına geliyor. Ortada silindir biçiminde bir çekirdek, çevresinde üç kanat var. Binada ölçüm yapan mühendislerin 1992 tarihli bildirisine göre her kanat planda 56,4 metreye 18,9 metre. Kanatlar 25. kata kadar dik çıkıyor, sonra yaklaşık 75 derecelik eğimle daralıp 81. katta çekirdeğe karışıyor. Tepedeki koni çekirdeğin devamı, taşıyıcı sistem de betonarme. Zamanında açılsaydı dünyanın en yüksek oteli olacaktı. Koniye dönen restoranlar yerleştirilecekti. Oda sayısı kaynaktan kaynağa değişiyor: 3.000 diyen de var, 3.700 diyen de.