Takas ve Mutabakat Nedir? Bir Finansal İşlem Yapılınca Perde Arkasında Ne Olur?
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Aracı kurum uygulamasında bir hisseye 'al' dediğinde işlem birkaç saniyede gerçekleşmiş gibi görünür. Oysa paranın satıcıya, hissenin de sana gerçekten geçmesi için arka planda bir dizi kontrol, hesaplaşma ve kayıt işlemi yapılır. Takas ve mutabakat denen bu süreci Türkiye'deki işleyişten örneklerle adım adım anlattık.
1. Takas ve mutabakat nedir?
2. İşlem anı ile teslim anı aynı değil
3. Türkiye'de hisse takası iki iş günü sürer
4. Önce alışlar ve satışlar netleştirilir
5. Merkezi karşı taraf herkesin karşısına geçer
6. Teminat ve garanti fonu bu sözü güvenceye alır
7. Para ve hisse aynı anda el değiştirir
8. Hisseler kâğıtta değil, kayıtta durur
9. Brüt takas tedbiri netleşmeyi kaldırır
10. Dünyada takas süresi kısalıyor
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