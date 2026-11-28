Aracı kurum uygulamasında bir hisseye 'al' dediğinde işlem birkaç saniyede gerçekleşmiş gibi görünür. Oysa paranın satıcıya, hissenin de sana gerçekten geçmesi için arka planda bir dizi kontrol, hesaplaşma ve kayıt işlemi yapılır. Takas ve mutabakat denen bu süreci Türkiye'deki işleyişten örneklerle adım adım anlattık.