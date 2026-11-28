Evliliğe 90 Gün'ün Türk Yarışmacısı Raşit'ten Amerika'da İlk Kültür Şoku: Taharet Musluğu Yok!
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TLC ekranlarında yayımlanan Evliliğe 90 Gün programına katılan Marmarisli yat kaptanı Raşit, Amerikalı nişanlısı Malorie'nin yanına gitti. Sevdiği kadınla yeni bir hayat kurmak için Amerika'ya yerleşmeye hazırlanan Raşit'in eve girer girmez karşılaştığı ilk sorun ise taharet musluğu oldu. Tuvalette taharet musluğu olmadığını öğrenince şaşkınlık yaşayan Raşit'in nişanlısına taharetlenmeyi anlattığı anlar sosyal medyada gündem oldu.
TLC'nin dünyanın dört bir yanında ilgiyle izlenen programı Evliliğe 90 Gün, bu kez Marmarisli bir kaptanın aşk hikâyesini ekranlara taşıyor.
Marmaris'ten Amerika'ya giden Raşit, nişanlısının evine girer girmez ilk kültür şokunu yaşadı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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