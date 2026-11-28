Tuvalette taharet musluğu olmadığını öğrenen Raşit, bunun kendisi için büyük bir sorun olduğunu Malorie'ye anlattı.

'Peki tatlım, tuvalette şey yıkama yeri var mı acaba? Bu çok çok önemli. Bu çok önemli bebeğim. Çünkü bunu yapamam.'

Raşit'in tuvalet kâğıdını yeterli bulmadığını söylemesi üzerine Malorie, nişanlısına su kullanması gerekip gerekmediğini sordu. Suyla temizlenmenin daha iyi olduğunu söyleyen Raşit'e Malorie, temizlendiğinden nasıl emin olduğunu sordu.

Nişanlısının sorusuna 'Elimle kontrol ediyorum bebeğim.' yanıtını veren Raşit, Malorie'yi şaşkına çevirdi.

İkili arasında uzayıp giden taharet musluğu muhabbeti, Türk sosyal medya kullanıcılarının da gündemine oturdu.