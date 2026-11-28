Halef'in Yerine Adana Ayazı mı Geliyor? Uğur Güneş ve Ebru Şahin'in Yeni Dizisi İçin Tarih Verildi
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Halef: Köklerin Çağrısı'nın final yapmasının ardından perşembe akşamlarının dizi rekabetine yeni bir yapım katılabilir. Uğur Güneş ve Ebru Şahin'i başrolde buluşturan NOW'un yeni dizisi Adana Ayazı'nın çekimleri devam ederken yayın tarihine ilişkin bir iddia ortaya atıldı. Dizi Dünyası adlı X hesabı, Adana Ayazı'nın ilk bölümü için 24 Aralık Perşembe gününü işaret etti.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
NTC Medya imzalı Adana Ayazı'nın çekimleri tüm hızıyla devam ediyor.
Adana Ayazı dizisinin final yapan Halef: Köklerin Çağrısı'nın yerine perşembe akşamına geleceği iddia edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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