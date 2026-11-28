Survivor 2027'nin Adayları Arasında Yalı Çapkını Oyuncusu da Var! Seyirciler Fragmanda Fark Etti
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Survivor 2027 heyecanı bu kez yarışmacılar Dominik'e gitmeden başlıyor. TV8 ekranlarında yayımlanacak Survivor 2027 Seçmeler'in fragmanında ise dizi izleyicilerinin yakından tanıdığı bir isim dikkat çekti. Bir döneme damga vuran Yalı Çapkını'nda Carlos karakterine hayat veren Muhammed Mustafa'nın da Survivor'a başvurduğu ortaya çıktı.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Survivor 2027'de yarışmacı seçimine seyirciler de dahil olacak.
Meğer Yalı Çapkını'nın Carlos'u da Survivor'a başvurmuş!
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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