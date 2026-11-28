Gönderdiği videoda Süleyman Bey'e 'Süleyman Amca' diye hitap eden Karina, kimseyi dolandırmadığını açıkladı. Videoyu izledikten sonra üzülen Süleyman Amca, Karina'nın kendisine fotoğraflar gönderdiğini söyledi.

Esra Erol ise Süleyman Amca'ya gerçeği bir kez daha anlattı. Kendisine gönderilen fotoğrafların Karina'nın sosyal medya hesaplarından habersizce alındığını açıklayan Erol, Karina'nın aslında ona herhangi bir fotoğraf göndermediğini belirtti.

Böylece Süleyman Amca'nın uzun süre sevgilisi olduğunu düşündüğü kadının, fotoğrafları başka biri tarafından kullanılan Karina olduğu bir kez daha ortaya kondu.