4,5 Milyon TL Gönderdiği Kişiyi Sevgilisi Sanıyordu! Esra Erol'da Karina'dan Süleyman Amca'ya Video Geldi
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İnternetten tanıştığı kişiye evini ve arabasını satarak 4,5 milyon TL gönderdiğini söyleyen 70 yaşındaki Süleyman Amca'nın hikâyesinde yeni bir gelişme yaşandı. Esra Erol ve ekibi, Süleyman Amca'ya gönderilen fotoğrafların gerçek sahibi Karina'ya ulaştı. Programa video gönderen yabancı uyruklu Karina, kimseyi dolandırmadığını açıkladı. Karina'nın kendisine 'Süleyman Amca' diye hitap ettiği videoyu izleyen Süleyman Bey ise üzüntüsünü gizleyemedi.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Süleyman Amca, hiç yüz yüze gelmediği sanal sevgilisi için tüm mal varlığını harcadığını anlatmıştı.
Esra Erol ve ekibinin ulaştığı Karina, programa bir video gönderdi.
Buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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