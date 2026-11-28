İstanbul Valiliği ise kentin 29 Kasım Pazar günü itibarıyla Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini bildirdi. Pazar günü 9-10 derece hissedilen sıcaklıkların pazartesi günü 4-5 dereceye inmesi bekleniyor. Yağışların kent genelinde çoğunlukla yağmur şeklinde olacağı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmura dönüşebileceği belirtildi.

Ani sıcaklık düşüşünün ardından İstanbul'un yüksek bölgelerinde buzlanma ve don olayları yaşanabilir. Valilik, sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olma, vatandaşlara da kuvvetli rüzgâr ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbir alma çağrısı yaptı.