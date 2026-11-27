Kasımın son haftasında güney kıyılarda adeta yaz havası yaşanıyor. MGM'nin bugünkü bülteninde hava sıcaklıklarının yurt genelinde artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği belirtildi. Akdeniz Bölgesi'nde gökyüzü parçalı ve az bulutlu olacak; Antalya'da en yüksek sıcaklık 24, Adana'da 22, Hatay'da 18, Burdur'da 16 derece olarak tahmin ediliyor.

Ege'de de tablo farklı değil. İzmir'de termometrelerin 19, Manisa ve Denizli'de 18, Muğla'da 17 dereceyi göstermesi bekleniyor. Karadeniz kıyıları da ılık bir günü geride bırakacak: Samsun'da 19, Zonguldak'ta 18, Düzce'de 17, Bolu, Rize ve Trabzon'da 16 derece ölçülmesi öngörülüyor. Amasya'da 15, Kastamonu'da ise 11 derece bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu'da Şanlıurfa 17 derece ile bölgenin en sıcak kenti olacak. Mardin ve Siirt'te 14, Diyarbakır'da 13 derece tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.