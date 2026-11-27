Hava Durumu Belli Oldu: Meteoroloji 24 Dereceyi Açıkladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 27 Kasım Cuma günü için yayımladığı tahmine göre yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar ülke genelinde artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak, Antalya'da termometreler 24 dereceyi görecek. Marmara'nın batısı ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanakla karşılaşacak.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkıyor, Antalya'da 24 derece bekleniyor.
Marmara'nın batısında öğleden sonra gök gürültülü sağanak var.
Kuzey Ege ve Doğu Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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