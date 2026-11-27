İbrahim Selim'in Değişimi Gündem Olmuştu! Eşi Ayşe Şeyma Selim'den Tepki Geldi
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NOW ekranlarında yayınlanan Ömür Usta dizisindeki rolü için kilo alan İbrahim Selim, son dönemde değişen görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü oyuncunun eski ve yeni fotoğraflarının sosyal medyada karşılaştırılması ve değişiminin evliliğine bağlanması üzerine eşi Ayşe Şeyma Selim sessiz kalamadı. Instagram hesabından paylaşım yapan Selim, bir yıl öncesine ait olduğu öne sürülen fotoğrafın aslında neredeyse 10 yıllık olduğunu söyledi.
İbrahim Selim'in sosyal medyadaki son hali paylaşımları gündemden düşmüyor.
"Kocamın 1 yıl önce diye paylaşılan fotoğrafı neredeyse 10 yıllık."
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