Hem oyunculuk kariyeri hem de İbrahim Selim ile Bu Gece programıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan İbrahim Selim, son dönemde Ömür Usta dizisindeki performansıyla adından söz ettiriyor.

Dizideki rolü için kilo alan Selim'in beş aylık değişimi daha önce de gündem olmuştu. Saç stilini de değiştiren ünlü oyuncunun eski ve yeni görüntüleri son günlerde yeniden sosyal medyada karşılaştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz haziran ayında Ayşe Şeyma Keten ile Roma'da dünyaevine giren İbrahim Selim'in bir yıl arayla çekildiği öne sürülen iki fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü oyuncunun görünümündeki değişimi evliliğine bağlayan yorumların ardından eşi Ayşe Şeyma Selim'den tepki gecikmedi.