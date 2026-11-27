Üç Ay Sonra Ailesine Kavuşmuştu! Manifest'in Menajeri Tolga Akış'tan İlk Aile Pozları
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Manifest grubunun kurucusu ve menajeri Tolga Akış, müstehcenlik suçlamasıyla yargılandığı davanın ilk duruşmasında tahliye edilmişti. Üç ay sonra eşi Gizem Kaya ve oğlu Nefes'e kavuşan Akış, sosyal medya paylaşımlarına kaldığı yerden devam etti. Ailesiyle verdiği pozları takipçileriyle paylaşan Akış'ın görünümündeki değişim de dikkat çekti.
Manifest'in menajeri Tolga Akış, 13 Kasım'da hâkim karşısına çıkmıştı.
Üç ay sonra ailesine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Tolga Akış'tan aile pozları geldi.
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