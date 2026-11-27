Müstehcenlik suçlamasıyla 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Tolga Akış, 13 Kasım'da görülen ilk duruşmada savunmasını yapmıştı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Akış, savunmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

'Konserdeki her anı önceden planlamadığımız gibi, önceden bilmemiz de mümkün değildir. Konserde yapılan herhangi bir hareketin suç unsuru olduğunu düşünmüyorum.'

Mahkeme, Akış'ın adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar vermiş ve duruşmayı 18 Mart'a ertelemişti.