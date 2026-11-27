2016-2019 yılları arasında Evrim Akın'ın sunumuyla ekrana gelen Çocuktan Al Haberi'ne henüz üç yaşındayken katılan Ebrar Demirbilek, programda kendisine takılan 'Kutu Bebek' lakabıyla izleyicilerin gönlünde taht kurmuştu. 2013 doğumlu olan ve bugün 13 yaşında bulunan genç oyuncu, televizyondaki bu sempatik çıkışı kısa sürede oyunculuğa taşıdı; Meleklerin Aşkı, Kahraman Babam, Aziz ve Netflix yapımı Pera Palas'ta Gece Yarısı gibi projelerde kamera karşısına geçti.

Ebrar Demirbilek'in oynadığı diziler arasında en çok konuşulanı ise ATV'nin sevilen dizisi Hercai oldu. Reyyan'ın küçük kız kardeşi Gül Şadoğlu'nu 50 bölüm boyunca canlandıran oyuncu, Mardin'deki çekimlerin okul hayatını aksatması nedeniyle 2021'de setten ayrılma kararı almıştı. Ekim ayında annesiyle birlikte Milyonluk Hurdacı filminin galasına katılan ve yeni dizi ile film tekliflerini değerlendirdiğini söyleyen Demirbilek'in bir sonraki adımı da o günden beri merakla bekleniyordu.