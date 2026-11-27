Son Anda Filmden Çekilmişti: Çocuktan Al Haberi'nin Yıldızı, Pınar Deniz'li Şapkacı Kadınlar'ın Kadrosunda!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Çocuktan Al Haberi'nde söyledikleriyle izleyicileri kahkahaya boğan minik yıldız, büyüdükten sonra da kamera önünden kopmuyor. Kısa süre önce adı geçen bir sinema filminden son anda çekilen genç oyuncu, NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Şapkacı Kadınlar'ın kadrosuna katıldı. Pınar Deniz ve Selahattin Paşalı'yı buluşturan dizide üstleneceği rol ise hikâyenin tam merkezindeki ailenin içinde yer alıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i olarak tanındıktan sonra pek çok dizide rol aldı.
Deniz Kızı Marmara filminden çekilen Ebrar Demirbilek, Şapkacı Kadınlar'da Pınar Deniz'in kızı Elif olacak.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın