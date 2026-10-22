Çocuktan Al Haberi'nin "Kutu Bebek"i Ebrar Demirbilek'in Son Hali Gündem Oldu!
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Ebrar Alya Demirbilek, 2016 yılında Çocuktan Al Haberi programında izleyicinin sevgisini kazanmış ve 'Kutu Bebek' olarak anılan minik isimlerden biri olmuştu. Aradan geçen yıllarda oyunculuk eğitimi alan ve çeşitli dizi ile film projelerinde yer alan Demirbilek, bir etkinlikte kameraların karşısına geçti. Genel olarak televizyon yapımlarını takip ettiğini söyleyen genç oyuncu, şu sıralar en çok izlediği diziyi açıkladı.
Ebrar Alya Demirbilek, 2016'da Çocuktan Al Haberi'yle tanındı.
Demirbilek, aradan geçen yıllarda oyunculuk eğitimi aldı ve çeşitli projelerde yer aldı.
Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun şu aralar izlediği dizi Altı Üstü İstanbul oldu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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