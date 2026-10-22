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Çocuktan Al Haberi'nin "Kutu Bebek"i Ebrar Demirbilek'in Son Hali Gündem Oldu!

Çocuktan Al Haberi'nin "Kutu Bebek"i Ebrar Demirbilek'in Son Hali Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 13:28
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Ebrar Alya Demirbilek, 2016 yılında Çocuktan Al Haberi programında izleyicinin sevgisini kazanmış ve 'Kutu Bebek' olarak anılan minik isimlerden biri olmuştu. Aradan geçen yıllarda oyunculuk eğitimi alan ve çeşitli dizi ile film projelerinde yer alan Demirbilek, bir etkinlikte kameraların karşısına geçti. Genel olarak televizyon yapımlarını takip ettiğini söyleyen genç oyuncu, şu sıralar en çok izlediği diziyi açıkladı.

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Ebrar Alya Demirbilek, 2016'da Çocuktan Al Haberi'yle tanındı.

Ebrar Alya Demirbilek, 2016'da Çocuktan Al Haberi'yle tanındı.

Ebrar Alya Demirbilek, 2016 yılında yayın hayatına başlayan Çocuktan Al Haberi programında sevimli tavırlarıyla öne çıktı. Program, Çakıl Bebek Nisan Aktaş ve Çitos Efe gibi tanınan isimleri de izleyiciyle buluşturmuştu.

Demirbilek, aradan geçen yıllarda oyunculuk eğitimi aldı ve çeşitli projelerde yer aldı.

Demirbilek, aradan geçen yıllarda oyunculuk eğitimi aldı ve çeşitli projelerde yer aldı.

Küçük yaşlarda yakaladığı tanınırlığın ardından oyunculuk eğitimi alan Demirbilek, çeşitli dizi ve film projelerinde yer aldı. Genç oyuncu, katıldığı etkinliklerle de zaman zaman gündeme geliyor.

Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun şu aralar izlediği dizi Altı Üstü İstanbul oldu!

Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun şu aralar izlediği dizi Altı Üstü İstanbul oldu!

Son katıldığı bir organizasyonda konuşan Demirbilek, güncel yapımları kaçırmamaya özen gösterdiğini söyledi. Genç oyuncu, 'Tüm dizileri takip etmeye çalışıyorum ama şu aralar Altı Üstü İstanbul'u izliyorum' dedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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