Çocuktan Al Haberi'nin "Kutu Bebek"i Ebrar Demirbilek'in Son Hali Gündem Oldu!

Ebrar Alya Demirbilek, 2016 yılında Çocuktan Al Haberi programında izleyicinin sevgisini kazanmış ve 'Kutu Bebek' olarak anılan minik isimlerden biri olmuştu. Aradan geçen yıllarda oyunculuk eğitimi alan ve çeşitli dizi ile film projelerinde yer alan Demirbilek, bir etkinlikte kameraların karşısına geçti. Genel olarak televizyon yapımlarını takip ettiğini söyleyen genç oyuncu, şu sıralar en çok izlediği diziyi açıkladı.