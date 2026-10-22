Sen Anlat Karadeniz'in Minik Yiğit'i Demir Birinci'nin Son Hali Yaşlandığınızı Hissettirecek
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Sen Anlat Karadeniz'in küçük Yiğit'i Demir Birinci 15 yaşına girdi. Sosyal medyada son hali gündem oldu!
Demir Birinci, Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in oğlu Yiğit'i canlandırmıştı.
İşte Sen Anlat Karadeniz'in minik Yiğit'i Demir Birinci'nin son hali:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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