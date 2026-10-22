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Sen Anlat Karadeniz'in Minik Yiğit'i Demir Birinci'nin Son Hali Yaşlandığınızı Hissettirecek

Sen Anlat Karadeniz'in Minik Yiğit'i Demir Birinci'nin Son Hali Yaşlandığınızı Hissettirecek

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
22.10.2026 - 12:51
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ATV’nin reyting rekortmeni Sen Anlat Karadeniz’in küçük Yiğit’i Demir Birinci 15 yaşına girdi. Genç oyuncunun doğum günü kareleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 2018'de henüz çocukken Altın Kelebek kazanan Birinci’nin son hali, diziyi hatırlayanları şaşırttı.

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Sen Anlat Karadeniz'in küçük Yiğit'i Demir Birinci 15 yaşına girdi. Sosyal medyada son hali gündem oldu!

Sen Anlat Karadeniz'in küçük Yiğit'i Demir Birinci 15 yaşına girdi. Sosyal medyada son hali gündem oldu!

Ekranların sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in en küçük yıldızı Demir Birinci 15 yaşına girdi. Genç oyuncunun doğum gününden paylaşılan kareler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Diziyi hatırlayanlar için Nefes'in kucağında tanıdıkları minik Yiğit'in bu kadar büyümesi şaşırtıcı oldu. Ancak dizinin ekrana gelmesinin üzerinden 8 yıl, final yapmasının üzerinden ise yaklaşık 7 yıl geçtiği düşünülünce bu şaşkınlık hiç yersiz değil.

Demir Birinci, Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in oğlu Yiğit'i canlandırmıştı.

Demir Birinci, Sen Anlat Karadeniz'de Nefes'in oğlu Yiğit'i canlandırmıştı.

Sen Anlat Karadeniz, 24 Ocak 2018'de ATV'de yayın hayatına başladı. Yapımcılığını Osman Sınav'ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in kaleme aldığı dizi, Trabzon ve İstanbul'da çekildi.

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, 3 sezon boyunca ekranda kaldı ve 64 bölümün ardından 13 Kasım 2019'da final yaptı.

Demir Birinci, dizide İrem Helvacıoğlu'nun canlandırdığı Nefes'in oğlu Yiğit'e hayat verdi. Biyolojik babası Vedat olan Yiğit'i Tahir de öz evladı gibi sahiplenmişti. Küçük oyuncunun Ulaş Tuna Astepe ile yakaladığı baba-oğul uyumu izleyicilerin dikkatini çekmişti.

İşte Sen Anlat Karadeniz'in minik Yiğit'i Demir Birinci'nin son hali:

İşte Sen Anlat Karadeniz'in minik Yiğit'i Demir Birinci'nin son hali:

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde doğan Demir Birinci'nin annesi beden eğitimi öğretmeni Özlem Birinci, babası ise iç mimar Namık Birinci. Genç oyuncunun oyunculuk serüveni bir tavsiyeyle başladı. Basına yansıyan bilgilere göre ailesi, eski Trabzonspor kalecisi Metin Aktaş'ın önerisiyle onu henüz 6 yaşındayken deneme çekimlerine götürdü.

Çekimlerde beğenilen Birinci, kısa sürede kadroya dahil edildi ve Yiğit rolüyle ekrana adım attı. Üstelik bu rolle büyük bir başarıya imza attı. Aralık 2018'de düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çocuk Oyuncu ödülünü Ali Semi Sefil ve Kübra Süzgün ile paylaştı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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