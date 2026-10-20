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Sevdam Karadeniz 1 Reytinge Düşünce Gülbeyaz'dan Sen Anlat Karadeniz'e Eski Rekorlar Ortaya Çıktı

Sevdam Karadeniz 1 Reytinge Düşünce Gülbeyaz'dan Sen Anlat Karadeniz'e Eski Rekorlar Ortaya Çıktı

yerli dizi Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 16:01
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Daha yayına girmeden altı oyuncunun ayrıldığı Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1 reytinge düşünce final kararı geldi. Peki aynı coğrafyada geçen diziler kendi dönemlerinde nasıl bir performans göstermişti? 

İşte Gülbeyaz'dan Taşacak Bu Deniz'e Karadeniz dizilerinin rekor reytingleri!

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Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1,04 reytinge gerileyince 4. bölümde final kararı aldı.

Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1,04 reytinge gerileyince 4. bölümde final kararı aldı.

NOW'un pazartesi akşamlarındaki yeni dizisi Sevdam Karadeniz, 12 Ekim'deki ilk bölümünde Total'de 2,11, AB'de 1,94 reyting almıştı. 19 Ekim'de yayınlanan ikinci bölümde ise Total'de 1,84'e, AB'de 1,04'e, ABC1'de 1,58'e geriledi.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Erdem Adilce ve Meltem Akçöl'ün başrolündeki dizi, 4. bölümüyle ekrana veda edecek. Akıllara ise diğer Karadeniz dizilerinin reytingleri geldi.

Sen Anlat Karadeniz, Total'de 21,38 reytingle Karadeniz dizilerinin rekorunu elinde tutuyor.

Sen Anlat Karadeniz, Total'de 21,38 reytingle Karadeniz dizilerinin rekorunu elinde tutuyor.

Ocak 2018'de ATV'de başlayan Sen Anlat Karadeniz, kısa sürede reyting rekortmeni oldu. Mehmet Ali Nuroğlu, Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu'nun başrolündeki dizi, Şubat 2018'de Total'de 21,38 reytinge ulaştı.

Dizi 2017-2018 sezonunu 15,71 ortalamayla kapatarak son 13 yılın rekortmen dizileri listesine girdi. 64 bölüm süren yapım, bugün hâlâ Karadeniz denince akla ilk gelen diziler arasında.

Taşacak Bu Deniz 3,87 ile başladı, iki ayda 14,89'a çıktı.

Taşacak Bu Deniz 3,87 ile başladı, iki ayda 14,89'a çıktı.

Sevdam Karadeniz'in doğrudan kıyaslandığı Taşacak Bu Deniz de ekrana mütevazı bir başlangıçla gelmişti. TRT 1 dizisi, 10 Ekim 2025'teki ilk bölümünde Total'de 3,87, AB'de 4,15 almıştı.

Ancak dizi bölüm bölüm yükseldi ve 28 Kasım 2025'te yayınlanan 8. bölümde Total'de 14,89, AB'de 14,57, ABC1'de 15,89'a ulaştı. İkinci sezonunda da cuma akşamlarının lideri olan dizi, 16 Ekim'de Total'de 9,95 ile üç kategoride birinci oldu.

Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ikinci bölümden itibaren zirveye yerleşti.

Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ikinci bölümden itibaren zirveye yerleşti.

Show TV'de 14 Eylül 2019'da başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ilk bölümünde Total'de 3,82 almıştı. İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'in başrolündeki dizi, bir hafta sonra 7,14'e çıkarak cumartesi akşamlarının lideri oldu.

Dizinin en yüksek reytingi 18 Ocak 2020'deki 17. bölümde geldi: Total'de 11,21. AB'deki rekoru ise 28 Aralık 2019'da aldığı 8,12 oldu. 64 bölüm süren dizi, Mayıs 2021'de finalini yaptı.

Şubat 2003'te Gülbeyaz, Total'de 14,3 reytingle 200 program arasında birinci oldu.

Şubat 2003'te Gülbeyaz, Total'de 14,3 reytingle 200 program arasında birinci oldu.

Şevval Sam ve Nejat İşler'in başrolündeki Gülbeyaz, Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizilerinden biriydi. Dizinin Şubat 2003'te cuma akşamı yayınlanan bölümü, Total'de 14,3 reyting ve yüzde 31,6 izlenme payı aldı.

Farklı ölçüm sistemleri nedeniyle bugünün rakamlarıyla birebir kıyaslanamasa da yalnızca 26 bölüm süren dizi, aradan geçen 23 yıla rağmen hafızalara kazınan Karadeniz dizileri arasında anılmaya devam ediyor.

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Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu'nun Fırtına'sı, AB'de 8,60 reytingle zirvede yer aldı.

Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu'nun Fırtına'sı, AB'de 8,60 reytingle zirvede yer aldı.

Trabzon'da geçen Fırtına, Temmuz 2006'da Kanal D'de başladı. Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu'nun başrolündeki dizi, Şubat 2007'de AB grubunda 8,60 reyting ve yüzde 23 izlenme payıyla zirveye yerleşti.

Öte yandan geçen sezon ATV'de başlayan Gözleri KaraDeniz de yalnızca 16 bölüm sürebilmiş ve Aralık 2025'te erken finalini yapmıştı. Böylece Sevdam Karadeniz, son iki sezonda ekrana erken veda eden ikinci Karadeniz dizisi oldu.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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