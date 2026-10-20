Sevdam Karadeniz 1 Reytinge Düşünce Gülbeyaz'dan Sen Anlat Karadeniz'e Eski Rekorlar Ortaya Çıktı
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Daha yayına girmeden altı oyuncunun ayrıldığı Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1 reytinge düşünce final kararı geldi. Peki aynı coğrafyada geçen diziler kendi dönemlerinde nasıl bir performans göstermişti?
İşte Gülbeyaz'dan Taşacak Bu Deniz'e Karadeniz dizilerinin rekor reytingleri!
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Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1,04 reytinge gerileyince 4. bölümde final kararı aldı.
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Sen Anlat Karadeniz, Total'de 21,38 reytingle Karadeniz dizilerinin rekorunu elinde tutuyor.
Taşacak Bu Deniz 3,87 ile başladı, iki ayda 14,89'a çıktı.
Ordu'da çekilen Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ikinci bölümden itibaren zirveye yerleşti.
Şubat 2003'te Gülbeyaz, Total'de 14,3 reytingle 200 program arasında birinci oldu.
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Murat Yıldırım ve Burçin Terzioğlu'nun Fırtına'sı, AB'de 8,60 reytingle zirvede yer aldı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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