NOW'ın Yeni Dizisi İkinci Bölümde 1 Reytinge Düştü, Altı Üstü İstanbul Zirvede: 19 Ekim Reyting Sonuçları
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
19 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.
ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 17. bölümüyle TOTAL ve ABC1'de zirvedeki yerini korudu. Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir ise AB'de liderliği geri aldı ve TOTAL'de rakibine yalnızca 0,02 puan farkla ikinci oldu. Geçen hafta ilk bölümüyle ilk 10'a giremeyen NOW dizisi Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1 reytinge kadar geriledi.
İşte 19 Ekim Pazartesi reyting sonuçları...
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de 7,47 reytingle zirvede kaldı ama Uzak Şehir'le arasındaki fark sadece 0,02 puan oldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzak Şehir yarım puan yükseldi, AB'deki liderliği Altı Üstü İstanbul'dan geri aldı.
Sevdam Karadeniz ikinci bölümünde AB'de 1,04 reytinge düştü, üç listede de ilk 10'un dışında kaldı.
Pazartesi akşamının diğer yapımları: Evlilik Güzeldir AB'de 4. sıraya yükseldi.
19 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın