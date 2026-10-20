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NOW'ın Yeni Dizisi İkinci Bölümde 1 Reytinge Düştü, Altı Üstü İstanbul Zirvede: 19 Ekim Reyting Sonuçları

NOW'ın Yeni Dizisi İkinci Bölümde 1 Reytinge Düştü, Altı Üstü İstanbul Zirvede: 19 Ekim Reyting Sonuçları

Uzak Şehir Reyting
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
20.10.2026 - 11:56
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19 Ekim Pazartesi reyting sonuçları açıklandı.

ATV'nin sevilen dizisi Altı Üstü İstanbul, 17. bölümüyle TOTAL ve ABC1'de zirvedeki yerini korudu. Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir ise AB'de liderliği geri aldı ve TOTAL'de rakibine yalnızca 0,02 puan farkla ikinci oldu. Geçen hafta ilk bölümüyle ilk 10'a giremeyen NOW dizisi Sevdam Karadeniz, ikinci bölümünde AB'de 1 reytinge kadar geriledi.

İşte 19 Ekim Pazartesi reyting sonuçları...

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Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de 7,47 reytingle zirvede kaldı ama Uzak Şehir'le arasındaki fark sadece 0,02 puan oldu.

Altı Üstü İstanbul, TOTAL'de 7,47 reytingle zirvede kaldı ama Uzak Şehir'le arasındaki fark sadece 0,02 puan oldu.

Altı Üstü İstanbul, 19 Ekim Pazartesi akşamı 17. bölümüyle TOTAL'de 7,47, AB'de 4,14, ABC1'de ise 6,66 reyting aldı. ATV dizisi TOTAL ve ABC1'de birinci, AB'de ise ikinci sırada yer aldı.

Ancak dizinin reytinglerindeki düşüş dikkat çekti. 12 Ekim'deki dönüş bölümünde TOTAL'de 7,51, AB'de 4,80, ABC1'de 7,05 alan Altı Üstü İstanbul, en büyük kaybı AB'de yaşadı ve bu kategoride 0,66 puan geriledi. Üstelik geçen hafta üç listenin de birincisi olan dizi, bu kez AB'deki tahtını rakibine bıraktı.

Uzak Şehir yarım puan yükseldi, AB'deki liderliği Altı Üstü İstanbul'dan geri aldı.

Uzak Şehir yarım puan yükseldi, AB'deki liderliği Altı Üstü İstanbul'dan geri aldı.

Kanal D'nin aşiret dizisi Uzak Şehir, 69. bölümüyle TOTAL'de 7,45, AB'de 4,93, ABC1'de 6,33 reyting aldı. Dizi AB'de birinci, TOTAL ve ABC1'de ise ikinci oldu.

Geçen hafta üç listede de rakibinin gerisinde kalan Uzak Şehir, bu kez üç kategoride de yükselişe geçti. Dizinin TOTAL reytingi 6,95'ten 7,45'e, AB reytingi 4,47'den 4,93'e, ABC1 reytingi ise 5,99'dan 6,33'e çıktı. İki dizi arasındaki fark AB'de Uzak Şehir lehine 0,79 puan oldu. ABC1'de ise Altı Üstü İstanbul 0,33 puanla öndeydi.

Sevdam Karadeniz ikinci bölümünde AB'de 1,04 reytinge düştü, üç listede de ilk 10'un dışında kaldı.

Sevdam Karadeniz ikinci bölümünde AB'de 1,04 reytinge düştü, üç listede de ilk 10'un dışında kaldı.

NOW'ın yeni dizisi Sevdam Karadeniz, yayın öncesinde kadrosundan 6 oyuncunun ayrılmasıyla gündem olmuştu. 12 Ekim'deki ilk bölümünde TOTAL'de 2,11 reytingle 14. olan dizi, ikinci bölümünde seyirci kaybetti.

Sevdam Karadeniz, 19 Ekim akşamı TOTAL'de 1,84 reytingle 17., AB'de 1,04 reytingle 21., ABC1'de ise 1,58 reytingle 16. sırada yer aldı. Dizinin en sert düşüşü AB'de yaşandı: bu kategorideki reytingi bir haftada 1,94'ten 1,04'e indi. ABC1'de 2,62'den 1,58'e geriledi ve geçen hafta tutunabildiği ilk 10'dan da çıktı. Üstelik dizi, AB ve ABC1'de Güldür Güldür Show'un da gerisinde kaldı.

Pazartesi akşamının diğer yapımları: Evlilik Güzeldir AB'de 4. sıraya yükseldi.

Pazartesi akşamının diğer yapımları: Evlilik Güzeldir AB'de 4. sıraya yükseldi.

MasterChef Türkiye TOTAL'de 2,47 reytingle 11. oldu. TRT 1 dizisi Evlilik Güzeldir ise 7. bölümüyle TOTAL'de 2,14 reytingle 14. sırada kaldı, ama AB'de 2,96 reytingle 4. sıraya yükseldi.

Show TV'nin Güldür Güldür Show'u TOTAL'de 1,51 reytingle 18. oldu. Star TV'de tekrar bölümü yayınlanan Başkalarının Hayatı ise TOTAL'de 0,97 reytingle 32. sırada yer aldı.

19 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

19 Ekim Pazartesi TOTAL, AB ve ABC1 reyting sonuçları:

Altı Üstü İstanbul

Total: 7,47 (1)

AB: 4,14 (2)

ABC1: 6,66 (1)

Uzak Şehir

Total: 7,45 (2)

AB: 4,93 (1)

ABC1: 6,33 (2)

MasterChef Türkiye

Total: 2,47 (11)

AB: 2,73 (6)

ABC1: 2,78 (8)

Evlilik Güzeldir

Total: 2,14 (14)

AB: 2,96 (4)

ABC1: 2,73 (10)

Sevdam Karadeniz

Total: 1,84 (17)

AB: 1,04 (21)

ABC1: 1,58 (16)

Güldür Güldür Show

Total: 1,51 (18)

AB: 1,91 (11)

ABC1: 1,89 (14)

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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