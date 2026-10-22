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Ankara'da Bir Öğretmen Fuhuştan Tutuklandı

Ankara'da Bir Öğretmen Fuhuştan Tutuklandı

Ankara Öğretmen
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
22.10.2026 - 12:40
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Ankara'da eğlence mekanlarını hedef alan yasaklı madde ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınanlardan birinin, 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D. olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan öğretmenin fuhşa aracılık ettiği öne sürülürken, okul yönetiminin olayı velilerden gizlediği iddiası da gündeme geldi.

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Ankara'da bir öğretmen fuhuştan tutuklandı.

Ankara'da bir öğretmen fuhuştan tutuklandı.

Ankara'da yasaklı madde soruşturmasında çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı.

Operasyonlarda yakalananlar arasında yer alan S.D.'nin, özel bir okulda tam 4 yıldır sınıf öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi. Öğretmen, 'yasaklı madde ve fuhuş' suçları kapsamında tutuklandı.

İddiaya göre S.D., yasaklı madde ve fuhuş soruşturması nedeniyle dosyaya giren eğlence mekanlarıyla bağlantılıydı ve fuhşa aracılık ediyordu. Genç öğretmenin, sürdüğü lüks yaşamla çevresinde dikkat çeken biri olduğu da aktarılan bilgiler arasında.

Okul yönetimine 'olayı gizledi' iddiası.

Okul yönetimine 'olayı gizledi' iddiası.

Dosyanın en çok konuşulan ayrıntısı ise S.D.'nin çalıştığı özel okulda yaşananlar oldu. İddiaya göre okul yetkilileri, öğretmenin neden ayrıldığını merak eden velilere S.D.'nin ikamet değişikliği nedeniyle okuldan ayrıldığını söyledi.

Öne sürülenlere göre yönetim, olayın duyulmaması için okuldaki diğer öğretmenler ve çalışanlar üzerinde de baskı kurdu. Personelin yaşananları kimseyle paylaşmaması konusunda uyarıldığı, aksi halde işten çıkarılmakla tehdit edildiği iddia edildi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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