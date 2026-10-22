Ankara'da Bir Öğretmen Fuhuştan Tutuklandı
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Ankara'da eğlence mekanlarını hedef alan yasaklı madde ve fuhuş soruşturmasında gözaltına alınanlardan birinin, 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D. olduğu ortaya çıktı. Tutuklanan öğretmenin fuhşa aracılık ettiği öne sürülürken, okul yönetiminin olayı velilerden gizlediği iddiası da gündeme geldi.
Ankara'da bir öğretmen fuhuştan tutuklandı.
Okul yönetimine 'olayı gizledi' iddiası.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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