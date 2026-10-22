Ankara'da bir öğretmen fuhuştan tutuklandı.

Dosyanın en çok konuşulan ayrıntısı ise S.D.'nin çalıştığı özel okulda yaşananlar oldu. İddiaya göre okul yetkilileri, öğretmenin neden ayrıldığını merak eden velilere S.D.'nin ikamet değişikliği nedeniyle okuldan ayrıldığını söyledi.

Öne sürülenlere göre yönetim, olayın duyulmaması için okuldaki diğer öğretmenler ve çalışanlar üzerinde de baskı kurdu. Personelin yaşananları kimseyle paylaşmaması konusunda uyarıldığı, aksi halde işten çıkarılmakla tehdit edildiği iddia edildi.