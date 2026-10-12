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Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yalan Makinesi İddiası: 6 Operasyonda 662 Gözaltı

Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yalan Makinesi İddiası: 6 Operasyonda 662 Gözaltı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
12.10.2026 - 18:23
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İstanbul'da turizm ve danışmanlık şirketleri adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen çağrı merkezlerine yönelik soruşturmada yurt dışındaki yatırımcıların hedef alındığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Beyoğlu ve Şişli'deki iki çağrı merkezine geçen hafta operasyon düzenlendi. Dosyada sahte yatırım panelleri ve kripto para transferlerinin yanı sıra çalışanlara uygulandığı öne sürülen yalan makinesi testleri de var. 2026 yılı içinde düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı. 

Kaynak - NEFES

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Yurt dışındaki yatırımcıların hedef alındığı iddia edildi.

Yurt dışındaki yatırımcıların hedef alındığı iddia edildi.

Beyoğlu ve Şişli'deki iki çağrı merkezine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. İddialara göre merkezlerde Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, Hollanda ve Kanada gibi ülkelerde yaşayan kişilere telefonla ulaşıldı, çalışanlar hedef ülkelerin dillerini bilmelerine göre gruplara ayrıldı ve her ülke için ayrı çalışma masaları oluşturuldu. İşe alımların sosyal medya üzerinden yapıldığı ve bazı çalışanlara aylık 3 bin ila 5 bin dolar maaş vaat edildiği öne sürüldü. TV100'den Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre telefonla aranan kişiler Forex ve benzeri yatırım araçlarına para yatırmaya ikna edildi, kullanıcılara sunulan sahte panellerde yatırımların yükseldiği veya düştüğü izlenimi oluşturuldu ve ekranda görünen işlemlerin gerçek yatırımları yansıtmadığı ileri sürüldü. Mağdurların yatırdığı paraların kripto para hesaplarına aktarıldığı, bazı kişilere başlangıçta para çekme imkânı tanınarak yeniden yatırım yapmalarının sağlandığı da iddialar arasında.

Çalışanlara yalan makinesi testi uygulandığı öne sürüldü.

Çalışanlara yalan makinesi testi uygulandığı öne sürüldü.

İddialara göre çalışanlara işe girişte ve işten ayrılmak istediklerinde bilgi sızdırıp sızdırmadıkları, kolluk kuvvetleriyle veya gazetecilerle bağlantı kurup kurmadıkları ve şirketin veri tabanından gizli bilgi alıp almadıkları soruldu. Bu uygulama için dışarıdan hizmet alındığı ve soruşturma kapsamında iki kişinin yakalandığı bildirildi. Çağrı merkezlerinde çalışanların dış dünyayla iletişimi de sınırlandırıldı, çalışanların telefonlarını iş yerinin girişinde bırakmak zorunda olduğu, telefonların içeri alınmadığı ve merkezlerin girişlerinde güvenlik görevlilerinin bulunduğu belirtildi. Bu uygulamaların çalışanların bilgi paylaşmasını ve merkezlerdeki faaliyetlerin dışarıya aktarılmasını engellemek amacıyla yapıldığı ileri sürüldü.

Altı operasyonda 662 kişi gözaltına alındı.

Altı operasyonda 662 kişi gözaltına alındı.

2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik altı ayrı operasyon düzenlendi ve toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda çağrı merkezlerinde yakalanan 95 kişiyle birlikte çalışanlara test uyguladığı belirtilen iki kişi de gözaltına alındı, sayı 97'ye ulaştı ve şüphelilerden 36'sı tutuklandı. Çalışanlara yapılan maaş ödemelerinin toplamının 13 milyar liraya ulaştığı belirlendi, soruşturma kapsamında 80 araç, 12 mülk ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli malvarlıklarına el konuldu. Para transferlerinin kripto para hesapları üzerinden yurt dışına çıkarıldığı iddiası inceleniyor, Europol ile koordinasyon sağlanıyor ve uluslararası mağdurlara ilişkin bilgi talep ediliyor. Dosyaya ilişkin aktarılan bir çalışan ifadesinde, müşterilerden gelen paraları kendi kripto para hesabına aktardığı öne sürülen bir kişinin güvenlik görevlileri tarafından götürüldüğü ve daha sonra Ukrayna'da bir göl kenarında cesedinin bulunduğu iddia edildi. Cesedin söz konusu kişiye ait olup olmadığı ve ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz kesinleşmiş değil.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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