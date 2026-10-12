Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yalan Makinesi İddiası: 6 Operasyonda 662 Gözaltı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İstanbul'da turizm ve danışmanlık şirketleri adı altında faaliyet gösterdiği öne sürülen çağrı merkezlerine yönelik soruşturmada yurt dışındaki yatırımcıların hedef alındığı iddia edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Beyoğlu ve Şişli'deki iki çağrı merkezine geçen hafta operasyon düzenlendi. Dosyada sahte yatırım panelleri ve kripto para transferlerinin yanı sıra çalışanlara uygulandığı öne sürülen yalan makinesi testleri de var. 2026 yılı içinde düzenlenen altı operasyonda toplam 662 kişi gözaltına alındı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt dışındaki yatırımcıların hedef alındığı iddia edildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çalışanlara yalan makinesi testi uygulandığı öne sürüldü.
Altı operasyonda 662 kişi gözaltına alındı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın