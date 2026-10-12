Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yalan Makinesi İddiası: 6 Operasyonda 662 Gözaltı

2026 yılı içinde benzer çağrı merkezlerine yönelik altı ayrı operasyon düzenlendi ve toplam 662 kişi gözaltına alındı. Son operasyonda çağrı merkezlerinde yakalanan 95 kişiyle birlikte çalışanlara test uyguladığı belirtilen iki kişi de gözaltına alındı, sayı 97'ye ulaştı ve şüphelilerden 36'sı tutuklandı. Çalışanlara yapılan maaş ödemelerinin toplamının 13 milyar liraya ulaştığı belirlendi, soruşturma kapsamında 80 araç, 12 mülk ve 20 milyon lira nakit dahil çeşitli malvarlıklarına el konuldu. Para transferlerinin kripto para hesapları üzerinden yurt dışına çıkarıldığı iddiası inceleniyor, Europol ile koordinasyon sağlanıyor ve uluslararası mağdurlara ilişkin bilgi talep ediliyor. Dosyaya ilişkin aktarılan bir çalışan ifadesinde, müşterilerden gelen paraları kendi kripto para hesabına aktardığı öne sürülen bir kişinin güvenlik görevlileri tarafından götürüldüğü ve daha sonra Ukrayna'da bir göl kenarında cesedinin bulunduğu iddia edildi. Cesedin söz konusu kişiye ait olup olmadığı ve ölüm olayının şebekeyle bağlantısı henüz kesinleşmiş değil.