Evde Tek Başına Menüleri, Big Mac®, McChicken® ve 6’lı Chicken McNuggets® olmak üzere üç farklı seçenekten oluşuyor. Sınırlı sayıda olmak üzere filmdeki evin görünümünü taşıyan özel kutularda servis edilen menülerin her birinde, dört farklı tasarımdan oluşan koleksiyonluk çoraplardan biri hediye ediliyor.

Menülerde, Kevin’in filmde çok sevdiği peynirli pizzadan ilham alan Pizza McShaker Fries da yer alıyor. Domates, peynir ve İtalyan otlarının lezzetini bir araya getiren bu özel baharat karışımıyla lezzet severler, patates kızartmalarını ve baharatı özel McShaker paketine ekleyip sallayarak pizza tadında patateslerini kendileri hazırlayabiliyor.