Hepimizin İçinde Biraz “Kevin” Var! McDonald’s Türkiye’den “Evde Tek Başına” Hayranlarına Yılbaşı Sürprizi
McDonald’s Türkiye, sinema tarihinin en sevilen yapımlarından Evde Tek Başına (Home Alone) filminden ilham alan yeni kampanyasını devreye aldı. Sınırlı süreyle sunulan menüler, koleksiyonluk çoraplar ve yılbaşı dönemine özel lezzetlerle hazırlanan kampanya, restoranlardan McDonald’s uygulamasına uzanıyor. Filmde “Kevin McCallister” karakteriyle hafızalara kazınan Macaulay Culkin de McDonald’s’ın global kampanyasında yeniden izleyicilerle bir araya geliyor.
McDonald’s Türkiye, 20th Century Studios’un kült filmi Evde Tek Başına’nın eğlenceli dünyasını yılbaşı döneminde restoranlarına taşıyor. Lezzet severleri çocukluk anılarına doğru keyifli bir yolculuğa davet eden McDonald’s Türkiye, filmin başrol oyuncusu Kevin’in en unutulmaz anlarını özel bir deneyime dönüştürüyor. Bu kapsamda hayata geçen Evde Tek Başına Menüleri, filmdeki “Kevin McCallister” karakterinin maceralarını yansıtan koleksiyonluk hediyeler ve özel lezzetlerle sunuluyor. Ayrıca seçili restoranlar Evde Tek Başına temasıyla süslenirken McDonald’s uygulamasında da kullanıcıları birçok sürpriz bekliyor.
Menülere McShaker Fries eşlik ediyor
Evde Tek Başına Menüleri, Big Mac®, McChicken® ve 6’lı Chicken McNuggets® olmak üzere üç farklı seçenekten oluşuyor. Sınırlı sayıda olmak üzere filmdeki evin görünümünü taşıyan özel kutularda servis edilen menülerin her birinde, dört farklı tasarımdan oluşan koleksiyonluk çoraplardan biri hediye ediliyor.
Menülerde, Kevin’in filmde çok sevdiği peynirli pizzadan ilham alan Pizza McShaker Fries da yer alıyor. Domates, peynir ve İtalyan otlarının lezzetini bir araya getiren bu özel baharat karışımıyla lezzet severler, patates kızartmalarını ve baharatı özel McShaker paketine ekleyip sallayarak pizza tadında patateslerini kendileri hazırlayabiliyor.
Shortbread Cookie Latte ve Bonibonlu & Çikolata Soslu McFlurry® McCafé’de!
McDonald’s Türkiye, Evde Tek Başına kampanyasıyla yılbaşı dönemine özel iki lezzet daha sunuyor. Bonibonlu & Çikolata Soslu McFlurry®, vanilyalı dondurması, çikolatası ve rengarenk bonibonlarıyla dikkat çekerken Shortbread Cookie Latte ise McCafé’lerde yılbaşı kurabiyelerinin sevilen aromasını kahveye taşıyor. Evde Tek Başına temalı özel bardaklarda servis edilen her iki ürün de menülerden ayrı olarak sınırlı süreyle lezzet severleri bekliyor.
“Evde Tek Başına’nın eğlenceli dünyasını McDonald’s’a taşıyoruz”
Kampanyaya ilişkin değerlendirmesinde “McDonald’s’ta yaşanan en güzel anlar, misafirlerimizin kendi hikayeleriyle zenginleştirdiği anlar” diyen McDonald’s Türkiye CMO’su Özdeş Dönen Artak, “Evde Tek Başına da yıllardır farklı kuşakların severek izlediği, özellikle yılbaşı döneminde yeniden hatırladığı nostaljik bir film. Bu iş birliğiyle McDonald’s ve Evde Tek Başına gibi insanların hayatında yer edinmiş iki ikonu bir araya getiriyoruz. Filmden ilham alan lezzetlerimiz, koleksiyonluk çoraplarımız ve özel tasarımlarımızla Kevin’in eğlenceli dünyasını restoranlarımızda yaşatacağız. Yılbaşı heyecanını McDonald’s uygulamamızdaki sürprizler ve dijital içeriklerimizle de destekleyerek çok yönlü bir kampanya hazırladık. Tüm misafirlerimizi bu keyifli deneyimin parçası olmaya ve içindeki Kevin’i ortaya çıkarmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Kampanya kapsamında seçili McDonald’s restoranlarında misafirleri filmdeki evi yansıtan görseller, yılbaşı konseptli süslemeler, özel giriş ve cam tasarımları, kiosk ve restoran giydirmeleriyle Evde Tek Başına teması karşılıyor. McDonald’s uygulaması da filme özel tasarımıyla kampanyaya eşlik ederken Pizza McShaker Fries, Bonibonlu & Çikolata Soslu McFlurry® ve Shortbread Cookie Latte özel deneme fırsatlarıyla sunuluyor.
Kevin’in hikayesi her kuşakta yeniden hayat buluyor
Global kampanyanın yüzü olan ve Evde Tek Başına filminde “Kevin” karakterini canlandıran Macaulay Culkin ise şu değerlendirmede bulundu: “Bu iş birliğinde en sevdiğim şey, Evde Tek Başına Menüleri’nin tek bir karakterin ötesinde, farklı kuşaklara hitap eden eğlenceli bir ruhu yansıtması oldu. McDonald’s ile bu kampanyayı hayata geçirmek ve filmdeki anları kendi çocuklarımla birlikte yeniden deneyimlemek, Kevin’in hikayesinin neden yıllardır sevilmeye devam ettiğini bana bir kez daha hatırlattı.”
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