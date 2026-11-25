Melisa Döngel'den Muhteşem Yüzyıl İtirafı: Hürrem Sultan Rolü İçin Annesinin Kırım Kökenini Hatırlattı!
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Melisa Döngel, bir muhabirin 'keşke ben oynasaydım dediğiniz bir rol var mı?' sorusuna Hürrem Sultan cevabını verdi. Genç oyuncu, Muhteşem Yüzyıl bir kez daha çekilirse Hürrem'i kendisinin canlandırmak isteyeceğini söyledi. Cevabın sonunda annesinin de Hürrem'in toprağı olarak andığı Kırım'dan olduğunu eklemesi, muhabirle birlikte çevredekileri de güldürdü. Röportajın bu bölümü, 2.Sayfa'nın paylaştığı videoyla izleyiciye ulaştı.
Kaynak: 2.Sayfa
Melisa Döngel, Bizim Hikaye'deki Deniz Çelik rolüyle tanındı, Holding'de Sema karakterini canlandırdı.
Melisa Döngel, Muhteşem Yüzyıl tekrar çekilirse Hürrem Sultan'ı kendisinin oynamak istediğini söyledi.
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