Muhabir, 'Hürrem Sultan gibi?' diye ekleyerek soruyu yönlendirince Döngel, 'Ya o kesinlikle zaten ama ağzımdan aldın!' diyerek gülümsedi. Sorunun çok geniş olduğunu söyleyen genç oyuncu, 'Hürrem diyeyim hadi mesela. Muhteşem Yüzyıl tekrar çekilse keşke Hürrem ben olsam' sözleriyle hayalini açıkladı. Muhabirin 'Olabilir' demesinin ardından Döngel, 'Annem de onun toprağından, Kırım yani!' diyerek orada bulunanları güldürdü.

Hürrem Sultan'ın tarihi anlatılardaki hikâyesi Rutenya doğumlu olup Kırım üzerinden saraya getirildiği yönünde aktarıldığı için Döngel'in 'memleket' vurgusu cevaba ayrı bir renk kattı. 2011 ile 2014 arasında yayınlanan ve 139 bölüm süren Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem, Kanuni Sultan Süleyman'ın gözdesi olarak cariyelikten haseki sultanlığa uzanan hikâyesiyle ekran başına kilitlenen izleyicinin en çok konuştuğu karakterlerden biri olmuştu. Bu rolü önce Meryem Uzerli canlandırmış, rol 2013'ün ortasından itibaren Vahide Perçin'e geçmişti. Uzerli'nin Halit Ergenç'i ilk gördüğünde kibirli zannettiğini itiraf ettiği açıklaması da geçtiğimiz günlerde yeniden gündeme gelmişti.

Döngel'in annesi Natalia Orlova da son günlerde kızıyla birlikte muhabirlerin karşısına çıkmış, evlilik sorusu üzerine damat adayında aradığı özellikleri gülerek sıralamıştı.