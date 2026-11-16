"Hürrem" Meryem Uzerli, Halit Ergenç'i İlk Gördüğünde Kibirli Zannettiğini İtiraf Etti

Meğer Ergenç'in amacı bambaşkaymış. Uzerli, zamanla bu tavrın kendisine yardım etmek ve tüm potansiyelini ortaya koymasını sağlamak için olduğunu fark ettiğini söyledi.

'Bu yaklaşım benim rolü almamı sağlamıştı. Onun ne kadar destekleyici olduğunu anladım' diyen Uzerli, ilk izleniminin ne kadar yanıltıcı olduğunu da böylece itiraf etmiş oldu.