"Hürrem" Meryem Uzerli, Halit Ergenç'i İlk Gördüğünde Kibirli Zannettiğini İtiraf Etti
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Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde Halit Ergenç’le ilk karşılaşmasını anlattı. Uzerli, Ergenç’in yanına gelip “Oyunculuk yaparken söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum” dediğini, bu yüzden onu ilk başta kibirli biri sandığını söyledi. Ancak sonradan bu kışkırtıcı tavrın, tüm potansiyelini ortaya koyması için yapıldığını fark etmiş. Uzerli’ye göre Hürrem rolünü almasında bu yaklaşımın payı büyük.
Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde Halit Ergenç'i ilk gördüğünde kibirli biri sandığını söyledi.
Halit Ergenç seçmelerde Uzerli'nin yanına gelip oyunculuğuna inanmadığını söylemiş.
Uzerli'ye göre Hürrem rolünü almasını sağlayan şey Ergenç'in bu kışkırtıcı yaklaşımı oldu.
İkili, yaklaşık 15 yıl sonra İmroz'da Bahar'da yeniden aynı karede buluştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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