article/comments
article/share
Haberler
TV
"Hürrem" Meryem Uzerli, Halit Ergenç'i İlk Gördüğünde Kibirli Zannettiğini İtiraf Etti

"Hürrem" Meryem Uzerli, Halit Ergenç'i İlk Gördüğünde Kibirli Zannettiğini İtiraf Etti

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
16.11.2026 - 19:46
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde Halit Ergenç’le ilk karşılaşmasını anlattı. Uzerli, Ergenç’in yanına gelip “Oyunculuk yaparken söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum” dediğini, bu yüzden onu ilk başta kibirli biri sandığını söyledi. Ancak sonradan bu kışkırtıcı tavrın, tüm potansiyelini ortaya koyması için yapıldığını fark etmiş. Uzerli’ye göre Hürrem rolünü almasında bu yaklaşımın payı büyük.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde Halit Ergenç'i ilk gördüğünde kibirli biri sandığını söyledi.

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde Halit Ergenç'i ilk gördüğünde kibirli biri sandığını söyledi.

2011'de ekrana gelen Muhteşem Yüzyıl, Meryem Uzerli'yi Hürrem Sultan, Halit Ergenç'i ise Kanuni Sultan Süleyman olarak dünya çapında tanınır hâle getirmişti. İkilinin ekrandaki uyumu aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ konuşuluyor.

Ancak bu uyumun başlangıcı pek de tahmin edildiği gibi olmamış. Uzerli, Ergenç'le ilk karşılaşması için 'Halit'i ilk gördüğümde onun kibirli biri olduğunu düşünmüştüm' dedi. Oyuncunun sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Halit Ergenç seçmelerde Uzerli'nin yanına gelip oyunculuğuna inanmadığını söylemiş.

Halit Ergenç seçmelerde Uzerli'nin yanına gelip oyunculuğuna inanmadığını söylemiş.

Uzerli'nin anlattığına göre Ergenç, Muhteşem Yüzyıl seçmelerinde yanına gelerek 'Oyunculuk yaparken söylediklerinin hiçbirine inanmıyorum' dedi. Üstelik bu çıkış tek seferlik de değilmiş.

'Gelir bana bir şeyler söyler, beni kışkırtırdı' diyen Uzerli, o dönem bu tavrı kibir olarak yorumladığını anlattı. Peki Ergenç gerçekten böyle mi düşünüyordu?

Uzerli'ye göre Hürrem rolünü almasını sağlayan şey Ergenç'in bu kışkırtıcı yaklaşımı oldu.

Uzerli'ye göre Hürrem rolünü almasını sağlayan şey Ergenç'in bu kışkırtıcı yaklaşımı oldu.

Meğer Ergenç'in amacı bambaşkaymış. Uzerli, zamanla bu tavrın kendisine yardım etmek ve tüm potansiyelini ortaya koymasını sağlamak için olduğunu fark ettiğini söyledi.

'Bu yaklaşım benim rolü almamı sağlamıştı. Onun ne kadar destekleyici olduğunu anladım' diyen Uzerli, ilk izleniminin ne kadar yanıltıcı olduğunu da böylece itiraf etmiş oldu.

İkili, yaklaşık 15 yıl sonra İmroz'da Bahar'da yeniden aynı karede buluştu.

İkili, yaklaşık 15 yıl sonra İmroz'da Bahar'da yeniden aynı karede buluştu.

Uzerli ve Ergenç'in yolları, Özcan Alper'in yönettiği İmroz'da Bahar'da yeniden kesişti. Gökçeada'da geçen film dünya prömiyerini Mısır'daki El Gouna Film Festivali'nde yaptı, ikilinin kırmızı halıdaki pozları da sosyal medyada gündem oldu. Film, Türkiye'de 2027'nin ocak ayında Prime Video'da izleyiciyle buluşacak.

Uzerli kısa süre önce Ergenç'le yeniden çalışmayı da anlatmış, filmdeki ilk sahnede onu gördüğünde 'Ah, yine mi?' dediğini söylemişti. Öte yandan oyuncu, Kürk Mantolu Madonna uyarlamasındaki Maria Puder rolünü canlandırmaya hazırlanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın