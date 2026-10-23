"Hürrem" Meryem Uzerli ve "Süleyman" Halit Ergenç'in 14 Yıl Önceki Afiş Çekimi Ortaya Çıktı

2011'de yayın hayatına başlayan dizi, 2014'teki finaline kadar hem reytinglerde hem de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Senaryosunu Meral Okay yazmış, yapımcılığını Timur Savcı üstlenmişti.

Halit Ergenç'in Kanuni Sultan Süleyman'a, Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'a hayat verdiği yapımda Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç de başrolleri paylaşıyordu.

Dizi yalnızca Türkiye'de değil, pek çok ülkede yayınlanarak Türk dizilerinin dünyaya açılmasında önemli bir rol oynadı. Hürrem ile Süleyman'ın hikâyesi bugün hâlâ hafızalara kazınan sahneleriyle anılıyor.