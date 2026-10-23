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"Hürrem" Meryem Uzerli ve "Süleyman" Halit Ergenç'in 14 Yıl Önceki Afiş Çekimi Ortaya Çıktı

"Hürrem" Meryem Uzerli ve "Süleyman" Halit Ergenç'in 14 Yıl Önceki Afiş Çekimi Ortaya Çıktı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 22:46
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Muhteşem Yüzyıl’ın afişlerini çeken fotoğrafçı Mehmet Turgut, 2012 yılındaki çekimin kamera arkasını yıllar sonra ilk kez Instagram’da paylaştı. Yaklaşık 14 yıldır arşivde bekleyen kareler, dizinin hayranlarının gözünden kaçmadı.

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Fotoğrafçı Mehmet Turgut, Muhteşem Yüzyıl'ın 2012'deki afiş çekiminden hiç yayınlanmamış kamera arkası karelerini paylaştı.

Fotoğrafçı Mehmet Turgut, Muhteşem Yüzyıl'ın 2012'deki afiş çekiminden hiç yayınlanmamış kamera arkası karelerini paylaştı.

Fotoğrafçı Mehmet Turgut, 2012 yılında gerçekleştirilen afiş çekimlerinin kamera arkasını Instagram hesabından paylaştı. Yaklaşık 14 yıldır arşivde bekleyen karelerin ilk kez gün yüzüne çıkması, dizinin hayranlarının gözünden kaçmadı.

Karelerde Hürrem Sultan'a hayat veren Meryem Uzerli ile Kanuni Sultan Süleyman'ı canlandıran Halit Ergenç'in afiş çekimindeki halleri dikkat çekti.

Afiş çekimleri, bir dizinin sezon öncesindeki en yoğun mesailerinden biri sayılıyor; kostüm, makyaj ve ışık hazırlığı çoğu zaman saatler sürüyor. Muhteşem Yüzyıl'ın afişleri de ihtişamlı kostümleri ve saray atmosferiyle dizinin kimliğinin bir parçası hâline gelmişti.

4 sezon ve 139 bölüm süren Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman döneminin saray hayatını ekrana taşımıştı.

4 sezon ve 139 bölüm süren Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman döneminin saray hayatını ekrana taşımıştı.

2011'de yayın hayatına başlayan dizi, 2014'teki finaline kadar hem reytinglerde hem de sosyal medyada en çok konuşulan yapımlardan biri oldu. Senaryosunu Meral Okay yazmış, yapımcılığını Timur Savcı üstlenmişti.

Halit Ergenç'in Kanuni Sultan Süleyman'a, Meryem Uzerli'nin Hürrem Sultan'a hayat verdiği yapımda Nebahat Çehre, Okan Yalabık, Nur Fettahoğlu ve Selma Ergeç de başrolleri paylaşıyordu.

Dizi yalnızca Türkiye'de değil, pek çok ülkede yayınlanarak Türk dizilerinin dünyaya açılmasında önemli bir rol oynadı. Hürrem ile Süleyman'ın hikâyesi bugün hâlâ hafızalara kazınan sahneleriyle anılıyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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