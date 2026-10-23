"Hürrem" Meryem Uzerli ve "Süleyman" Halit Ergenç'in 14 Yıl Önceki Afiş Çekimi Ortaya Çıktı
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Fotoğrafçı Mehmet Turgut, Muhteşem Yüzyıl'ın 2012'deki afiş çekiminden hiç yayınlanmamış kamera arkası karelerini paylaştı.
4 sezon ve 139 bölüm süren Muhteşem Yüzyıl, Kanuni Sultan Süleyman döneminin saray hayatını ekrana taşımıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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