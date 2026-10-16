Meğer Nurbanu Sultan Rolünü Böyle Almış: Merve Boluğur'un Muhteşem Yüzyıl Seçme Videosu Gündem Oldu!
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Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü, Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ı Merve Boluğur yine sosyal medyanın dilinde. X'te paylaşılan eski bir video kısa sürede yayıldı. İddiaya göre görüntüler, Boluğur'un Nurbanu Sultan rolü için kameranın karşısına geçtiği seçme anına ait.
Kaynak: X / @lanabluess
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Merve Boluğur, Acemi Cadı'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan kariyeriyle bir dönemin en çok konuşulan yüzüydü.
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Merve Boluğur, 2017'deki İçimdeki Fırtına'dan bu yana tek bir dizide bile yer almadı.
Merve Boluğur'un Nurbanu Sultan seçmesine ait olduğu söylenen video X'te yeniden yayılmaya başladı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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