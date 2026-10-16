Meğer Nurbanu Sultan Rolünü Böyle Almış: Merve Boluğur'un Muhteşem Yüzyıl Seçme Videosu Gündem Oldu!

İşte gündemi sallayan o görüntüler. Videoda ne taç var ne kaftan; düz bir duvarın önünde, saçları dağınık halde kameraya bakan genç bir Merve Boluğur var. Paylaşımı yapan kullanıcı, Boluğur'un güzelliğine 'bakakaldığını' yazıp onu 'Osmanlı'nın en güzel sultanı' için aranan yüz olarak tanımladı.

Asıl bomba ise paylaşımdaki iddia: Boluğur'un o dönem Çalıkuşu'ndaki Feride rolünü kabul etmeyip Nurbanu için seçmelere girdiği öne sürüldü. Bu iddiayı doğrulayan bir açıklama ne Boluğur'dan ne de yapımdan geldi; Çalıkuşu'nun Feride'si sonunda Fahriye Evcen olmuştu.

Nurbanu rolünün perde arkası ilk kez konuşulmuyor bu arada. Yıllar önce de rol için ilk akla gelen ismin Gökçe Bahadır olduğu, onun Aramızda Kalsın'ı seçince teklifin Boluğur'a gittiği iddia edilmişti.