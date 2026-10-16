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Meğer Nurbanu Sultan Rolünü Böyle Almış: Merve Boluğur'un Muhteşem Yüzyıl Seçme Videosu Gündem Oldu!

Meğer Nurbanu Sultan Rolünü Böyle Almış: Merve Boluğur'un Muhteşem Yüzyıl Seçme Videosu Gündem Oldu!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
16.10.2026 - 14:38 Son Güncelleme: 16.10.2026 - 14:43
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Acemi Cadı'nın Ayşegül'ü, Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ı Merve Boluğur yine sosyal medyanın dilinde. X'te paylaşılan eski bir video kısa sürede yayıldı. İddiaya göre görüntüler, Boluğur'un Nurbanu Sultan rolü için kameranın karşısına geçtiği seçme anına ait.

Kaynak: X / @lanabluess

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Merve Boluğur, Acemi Cadı'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan kariyeriyle bir dönemin en çok konuşulan yüzüydü.

Merve Boluğur, Acemi Cadı'dan Muhteşem Yüzyıl'a uzanan kariyeriyle bir dönemin en çok konuşulan yüzüydü.

Boluğur'u geniş kitleler 2006'da başlayan Acemi Cadı'daki Ayşegül'le tanıdı. Ardından Küçük Sırlar geldi, sonra Kuzey Güney'in Zeynep'i oldu.

Asıl büyük adım ise 2013'teydi. Boluğur, Muhteşem Yüzyıl'ın dördüncü sezonunda Nurbanu Sultan olarak kadroya katıldı ve 36 bölüm boyunca Şehzade Selim'in yanındaki o hırslı kadını canlandırdı. Taçlar, kaftanlar, harem entrikaları... O dönemin karelerini hâlâ unutamayan koca bir izleyici kitlesi var.

Merve Boluğur, 2017'deki İçimdeki Fırtına'dan bu yana tek bir dizide bile yer almadı.

Merve Boluğur, 2017'deki İçimdeki Fırtına'dan bu yana tek bir dizide bile yer almadı.

Nurbanu'ya duyulan özlemin bir sebebi de bu. Boluğur geçen yıl Instagram'dan Nurbanu karelerini paylaştığında da yorumlar 'Ekranlara geri dön' mesajlarıyla dolmuştu. Oyuncunun ekranda izlendiği son dizi, 2017'de yayınlanan ve tek sezonda kalan İçimdeki Fırtına'ydı.

Peki Merve Boluğur neden oyunculuğa ara verdi? Oyuncu 2021'de, 18 yaşından 30'una kadar durmadan çalıştığını, yorgunluk ve peş peşe işlerin getirdiği sıkılmayla kendini geri çektiğini anlatmıştı. Geçen yıl Ömer Can'a konuşurken de sosyal medya iş birliklerine odaklandığını, şu an mutlu olduğunu söyledi. Kısacası set dönüşü için şimdilik bir tarih yok.

Merve Boluğur'un Nurbanu Sultan seçmesine ait olduğu söylenen video X'te yeniden yayılmaya başladı.

Merve Boluğur'un Nurbanu Sultan seçmesine ait olduğu söylenen video X'te yeniden yayılmaya başladı.

İşte gündemi sallayan o görüntüler. Videoda ne taç var ne kaftan; düz bir duvarın önünde, saçları dağınık halde kameraya bakan genç bir Merve Boluğur var. Paylaşımı yapan kullanıcı, Boluğur'un güzelliğine 'bakakaldığını' yazıp onu 'Osmanlı'nın en güzel sultanı' için aranan yüz olarak tanımladı.

Asıl bomba ise paylaşımdaki iddia: Boluğur'un o dönem Çalıkuşu'ndaki Feride rolünü kabul etmeyip Nurbanu için seçmelere girdiği öne sürüldü. Bu iddiayı doğrulayan bir açıklama ne Boluğur'dan ne de yapımdan geldi; Çalıkuşu'nun Feride'si sonunda Fahriye Evcen olmuştu.

Nurbanu rolünün perde arkası ilk kez konuşulmuyor bu arada. Yıllar önce de rol için ilk akla gelen ismin Gökçe Bahadır olduğu, onun Aramızda Kalsın'ı seçince teklifin Boluğur'a gittiği iddia edilmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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