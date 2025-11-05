onedio
Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ı Merve Boluğur Paylaşımıyla Takipçilerini Geçmişe Işınladı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.11.2025 - 21:50

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Nurbanu Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Bir dönem televizyon ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, unutulmaz karakterleriyle hala hafızalarda!

O karakterlerden biri de entrikalarıyla akıllara kazınan Nurbanu Sultan’dı.

Bu karaktere hayat veren Merve Boluğur, aradan geçen yılların ardından yaptığı nostaljik paylaşımla adeta geçmişe ışınladı.

İşte o paylaşım:

Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
