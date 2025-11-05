Muhteşem Yüzyıl'ın Nurbanu Sultan'ı Merve Boluğur Paylaşımıyla Takipçilerini Geçmişe Işınladı!
Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Nurbanu Sultan karakteriyle hafızalara kazınan Merve Boluğur, son paylaşımıyla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem televizyon ekranlarının en iddialı dizilerinden biri olan Muhteşem Yüzyıl, unutulmaz karakterleriyle hala hafızalarda!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o paylaşım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın