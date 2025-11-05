onedio
article/share
Bu Kızı Tanıyabildiniz mi? Türkiye'nin En Ünlü Oryantalinin 16 Yaşında Verdiği Röportajı Ortaya Çıktı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.11.2025 - 19:14

Geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık eşi Hasan Dere'den boşanan Asena uzun yıllar sonra sahnelere geri döndü biliyorsunuz ki. Hatta geçtiğimiz günlerde şovuyla sosyal medyada gündem olmuş ve 'Formundan hiçbir şey kaybetmemiş' dedirtmişti. Bu kez Asena'nın Marmara Üniversitesi’nde okuduğu ve dans kariyerine yeni başladığı dönemde Savaş Ay ile yaptığı röportajı ortaya çıktı.

Buyrun birlikte bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oryantal Asena'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.

Ünlü oryantal denildiği zaman ilk akla gelen isim olan Asena 2017 yılında radikal bir kararla evlenip çok sevdiği mesleğini bırakmış ve Almanya'ya taşınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise 8 yıllık evliliğini bitirdiğini açıklamıştı. Boşandıktan sonra da hemen Türkiye’ye dönerek yeniden sahnelere adım attı.

Hatta geçtiğimiz günlerde sahne şovuyla çok konuşulmuş ve “hala formunda” dedirtmişti.

Kaçıranlar için:

Bu kez ise 16 yaşındaki haliyle gündemde.

