Bu Kızı Tanıyabildiniz mi? Türkiye'nin En Ünlü Oryantalinin 16 Yaşında Verdiği Röportajı Ortaya Çıktı!

Ünlü oryantal denildiği zaman ilk akla gelen isim olan Asena 2017 yılında radikal bir kararla evlenip çok sevdiği mesleğini bırakmış ve Almanya'ya taşınmıştı. Geçtiğimiz haftalarda ise 8 yıllık evliliğini bitirdiğini açıklamıştı. Boşandıktan sonra da hemen Türkiye’ye dönerek yeniden sahnelere adım attı.

Hatta geçtiğimiz günlerde sahne şovuyla çok konuşulmuş ve “hala formunda” dedirtmişti.