Bu Kızı Tanıyabildiniz mi? Türkiye'nin En Ünlü Oryantalinin 16 Yaşında Verdiği Röportajı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz haftalarda 8 yıllık eşi Hasan Dere'den boşanan Asena uzun yıllar sonra sahnelere geri döndü biliyorsunuz ki. Hatta geçtiğimiz günlerde şovuyla sosyal medyada gündem olmuş ve 'Formundan hiçbir şey kaybetmemiş' dedirtmişti. Bu kez Asena'nın Marmara Üniversitesi’nde okuduğu ve dans kariyerine yeni başladığı dönemde Savaş Ay ile yaptığı röportajı ortaya çıktı.
Buyrun birlikte bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan isimlerinden biri olan oryantal Asena'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez ise 16 yaşındaki haliyle gündemde.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın