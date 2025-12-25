Bir Günde Zengin Olmak Mümkün mü? Ekonomik Olarak Geçerliliği Ne?

Bu iddia, teknik olarak imkansız değil aslında. Lotoyu vurursun, büyük bir miras çıkar, kripto bir anda uçuşa geçer. Ama tüm bunlar tamamen şansa bağlı ve ekonominin sağlıklı gördüğü şeyler değil. Zira servetin sürdürülebilir olması için sistemi, piyasayı ve riskleri bilmek gerekiyor. Bir günlük patlamalar çoğunlukla uzun vadede elde tutulamıyor. İnsan bir anda gelen parayı yönetmeyi bilemezse paradan çok stresle boğuşuyor. Yani bir günde zenginlik mümkün ama onu korumak işin gerçek sınavı.