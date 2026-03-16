Geçtiğimiz Yıl Teknoloji Sektöründe En Çok Kâr Açıklayan 10 Büyük Şirket

Ecem Bekar - Onedio Üyesi
16.03.2026 - 17:01

2025 yılı teknoloji dünyası için sadece bir yenilik yılı değil, adeta bir 'kâr festivali' oldu. Yapay zekânın salt bir vaat olmaktan çıkıp bilançoları patlattığı bu dönemde, küresel ekonominin lokomotifi yine teknoloji devleriydi. İşte cüzdanları dolup taşan, geçtiğimiz yılın en kârlı 10 ismi:

10. Broadcom

Onların adını belki bir Apple veya Samsung kadar sık duymuyorsunuz ama internete bağlandığınız, bulut servislerini kullandığınız her an aslında onlara çalışıyorsunuz! Broadcom, geçtiğimiz yıl kârını yıllık bazda tam %292 gibi 'Yok artık!' dedirten bir oranda artırdı.

Nasıl başardılar? Öncelikle 61 milyar dolarlık devasa VMware satın alımını başarıyla sindirdiler. Üzerine bir de yapay zeka veri merkezleri için gereken ağ ekipmanları (switchler ve hızlandırıcılar) satışları patlayınca, şirket adeta bir kâr makinesine dönüştü.

9. Samsung Electronics

Geçtiğimiz bir-iki yıl Samsung için biraz sancılı geçmişti; çip piyasasındaki durgunluk dev şirketi biraz yormuştu. Ancak 2024 ve 2025 projeksiyonları gösterdi ki, Samsung küllerinden doğmayı çok iyi biliyor. 25.3 milyar dolarlık kârla 'Ben hala buradayım' dediler.

Yapay zeka sunucularının olmazsa olmazı olan HBM3E (Yüksek Bant Genişlikli Bellek) satışları tavan yaptı.

8. Tencent

Çin'in teknoloji kalesi Tencent, sadece bir şirket değil; Çin halkı için bir yaşam biçimi. WeChat (Weixin) üzerinden mesajlaşmayan, ödeme yapmayan veya oyun oynamayan neredeyse kimse yok. Bu devasa ekosistem, geçtiğimiz yıl tam 27.3 milyar dolar saf kâr bıraktı.

Kazanç kapısı neresi? Tencent'in uluslararası oyun gelirleri %43 gibi devasa bir artış gösterdi. PUBG Mobile'dan tutun da Riot Games (League of Legends) aracılığıyla dünyaya yaydıkları oyun kültürü, nakit akışını sürekli canlı tutuyor.

7. TSMC

Listenin en teknik ama en vazgeçilmez ismi kuşkusuz Tayvanlı TSMC. Onlar olmasa bugün ne iPhone'unuz olurdu ne de en güçlü ekran kartlarınız. %48,3'lük net kâr marjıyla çalışıyorlar; yani her kazandıkları 100 doların yarısına yakını direkt şirketin cebine kalıyor. 

Neden bu kadar kârlılar? Çünkü 3nm ve 5nm gibi en ileri teknoloji çipleri seri olarak üretebilecek tek kapasite onlarda. Apple, NVIDIA ve AMD gibi devler TSMC'nin kapısında sıra bekliyor.

6. Amazon

Jeff Bezos'un kurduğu Amazon, dünyanın en yüksek gelire sahip şirketi olabilir ama iş 'net kâr'a gelince 59.2 milyar dolarla altıncı sıradalar.

Herkes paket beklerken, Amazon aslında internetin yarısını sırtında taşıyor. Şirketin bulut birimi AWS (Amazon Web Services), toplam işletme kârının %65'inden fazlasını tek başına sağlıyor.

5. Meta Platforms

Birkaç yıl önce 'Metaverse tutmadı, Meta batıyor mu?' diyenlerin hepsi şu an sessizce kenara çekilmiş durumda. Mark Zuckerberg, 2023-2024 yıllarını 'Verimlilik Yılı' ilan edip şirketi sadeleştirdi ve sonuç: 62.4 milyar dolarlık devasa bir kâr!

Parayı nereden buldular? Sır, yapay zeka destekli reklam hedefleme sistemlerinde. Facebook ve Instagram reklamları artık o kadar isabetli ki, reklam verenler daha çok para harcamaya başladı.

4. NVIDIA

Geldik listenin en fırlama, en hızlı büyüyen ismine. Bundan 3-4 yıl önce oyuncuların ekran kartı markası olan NVIDIA, bugün dünyanın en stratejik şirketi konumunda. Net kârlarını yıllık %145 gibi akıl almaz bir oranda artırarak 100 milyar dolar barajının kıyısına geldiler.

Olayları ne? Herkes yapay zeka (AI) yapmak istiyor; Microsoft, Google, Meta... Ama hiçbiri NVIDIA'nın çiplerine (H100, Blackwell) sahip olmadan bunu yapamıyor. Veri merkezi pazarında %86 gibi ezici bir üstünlükleri var. Öyle bir talep var ki, 2026 sonuna kadar tüm üretimleri şimdiden satılmış durumda!

3. Microsoft

Bill Gates emekli olup kendini hayır işlerine vermiş olabilir ama Microsoft hala bir para basma makinesi gibi çalışıyor. 101.8 milyar dolarlık net kârıyla 100 milyar barajını aşan elit kulübün bir üyesi oldular.

Kâr motoru nasıl çalışıyor? Microsoft'un en büyük kozu OpenAI (ChatGPT'nin yaratıcısı) ile yaptığı stratejik iş birliği. Azure bulut platformu yapay zeka sayesinde %34 büyüdü. Ayrıca iş dünyasının vazgeçilmezi olan 'Microsoft 365 Copilot' gibi yapay zeka asistanlarını her şirkete abonelikle satmaya başladılar.

2. Apple

Apple için 'iPhone satışları durdu, yenilik yok' diyenlere 112 milyar dolarlık net kâr rakamı tokat gibi bir cevap oldu. Apple, sadece bir teknoloji şirketi değil, bir 'kârlılık canavarı' olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Sırları ne? Artık mesele size her yıl yeni bir telefon satmak değil. Mesele, o telefonun içindeki ekosistemi satmak. Apple'ın 'Hizmetler' birimi (App Store, iCloud, Apple Music, Apple TV+) tam %75,4 gibi inanılmaz bir brüt kâr marjıyla çalışıyor.

1. Alphabet (Google)

Ve işte zirve! Hepimizin her gün binlerce kez tıkladığı, arama yaptığı, video izlediği Google'ın çatı şirketi Alphabet, 124.3 milyar dolar kâr açıklayarak 'Kârlılık Şampiyonu' oldu.

Peki nasıl yaptılar? Alphabet sadece reklamdan kazanmıyor; kendi ürettikleri TPU (Tensor İşlem Birimleri) sayesinde yapay zeka maliyetlerini rakiplerine göre çok daha düşük tutuyorlar. Kendi çipini kendin yapınca kârın da sana kalıyor haliyle!

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
