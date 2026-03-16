Geçtiğimiz Yıl Teknoloji Sektöründe En Çok Kâr Açıklayan 10 Büyük Şirket

Onların adını belki bir Apple veya Samsung kadar sık duymuyorsunuz ama internete bağlandığınız, bulut servislerini kullandığınız her an aslında onlara çalışıyorsunuz! Broadcom, geçtiğimiz yıl kârını yıllık bazda tam %292 gibi 'Yok artık!' dedirten bir oranda artırdı.

Nasıl başardılar? Öncelikle 61 milyar dolarlık devasa VMware satın alımını başarıyla sindirdiler. Üzerine bir de yapay zeka veri merkezleri için gereken ağ ekipmanları (switchler ve hızlandırıcılar) satışları patlayınca, şirket adeta bir kâr makinesine dönüştü.