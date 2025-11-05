onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Sosyetenin İki Güzeli Aynı Kombinle Yakalandı: Nazlı Sabancı mı Dila Tarkan mı Daha İyi Taşımış?

Sosyetenin İki Güzeli Aynı Kombinle Yakalandı: Nazlı Sabancı mı Dila Tarkan mı Daha İyi Taşımış?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.11.2025 - 18:43

Sosyetenin tanınan iki ismi Dila Tarkan ve Nazlı Sabancı dün aynı etkinlikte fena pişti oldular! İkisi de aynı kıyafetle görüntülendi. Peki kime daha çok yakıştı?

Gelin birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Dila Tarkan ile Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı dün düzenlenen bir markanın lansmanında görüntülendi.

Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Dila Tarkan ile Hacı Sabancı’nın eşi Nazlı Sabancı dün düzenlenen bir markanın lansmanında görüntülendi.

İkilinin aynı kombinle gelmesi dikkat çekti. Zarafetleriyle her zaman adından söz ettiren ikili, bu kez pişti olmalarıyla gündem oldu.

Etkinlikten paylaşılan karelerde iki ismin de omzu açık, gir tonlarda takım tercih ettiği görüldü.

Etkinlikten paylaşılan karelerde iki ismin de omzu açık, gir tonlarda takım tercih ettiği görüldü.

Nazlı Sabancı saçlarını açık bırakıp minimal aksesuarlar tercih ederken, Dila Tarkan ise sade topuzu ve uzun gösterişli küpeleriyle kombinini tamamladı.

Peki sizce en çok kime yakıştı? Yorumlara bekliyoruz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın