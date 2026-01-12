Twitter'ın Resmi Hesabı X Tarafından Askıya Alındı

Platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alınan bir zamanların en önemli ana hesabı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak teknoloji ve sosyal medya uzmanlarına göre bu hareketin arkasında Musk'ın eski markadan halen daha rahatsız olduğu için geçmişteki izleri silmek istemesi ve kendi getirdiği X imajını daha da güçlendirme isteği olduğu iddialar arasında.