Twitter'ın Resmi Hesabı X Tarafından Askıya Alındı

Twitter'ın Resmi Hesabı X Tarafından Askıya Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.01.2026 - 12:14

Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı rekor bir ücretle satın alması tüm dünyada internetin seyrini değiştirdi. Musk mecrayı satın alır almaz ismini X'e çevirdi ve ikonik mavi kuş logosu pek çok kişi tarafından soğuk ve ruhsuz bulunan ve yetişkin içerik siteleriyle de bağdaştırılan X harfine döndü. Bugün sabah saatlerinde Twitter'ın resmi hesabı askıya alındı.

Platform kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle askıya alınan bir zamanların en önemli ana hesabı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak teknoloji ve sosyal medya uzmanlarına göre bu hareketin arkasında Musk'ın eski markadan halen daha rahatsız olduğu için geçmişteki izleri silmek istemesi ve kendi getirdiği X imajını daha da güçlendirme isteği olduğu iddialar arasında.

Ancak bir zamanlar platform duyuruları ve kullanıcılara destek verme amacıyla kullanılan hesabın kilitli olarak geri açıldığı; takipçi ve takip edilen sayısının sıfırlandığı gözlemlendi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
