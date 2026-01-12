Twitter'ın Resmi Hesabı X Tarafından Askıya Alındı
Elon Musk'ın 2022 yılında Twitter'ı rekor bir ücretle satın alması tüm dünyada internetin seyrini değiştirdi. Musk mecrayı satın alır almaz ismini X'e çevirdi ve ikonik mavi kuş logosu pek çok kişi tarafından soğuk ve ruhsuz bulunan ve yetişkin içerik siteleriyle de bağdaştırılan X harfine döndü. Bugün sabah saatlerinde Twitter'ın resmi hesabı askıya alındı.
Twitter'ın resmi hesabı @twitter askıya alındı.
Daha sonra kontrol eden kişiler hesabın geri açıldığını gördü.
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
