Sonunda Geliyor: iPhone'lar da Artık Depremi Önceden Haber Verecek!

Sonunda Geliyor: iPhone'lar da Artık Depremi Önceden Haber Verecek!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
05.11.2025 - 17:45

Apple, güvenlikte çıtayı bir kez daha yükseltiyor! Yeni iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte iPhone’lara deprem uyarı sistemi geliyor. Kullanıcılar artık bulundukları bölgedeki sarsıntılardan birkaç saniye önce haberdar olabilecek. “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” adıyla gelen özellik, sadece deprem değil; sel, yangın gibi diğer acil durumlar için de bildirim gönderecek. Peki iPhone deprem uyarı bildirimi nereden, nasıl açılır?

Gelin detaylara birlikte bakalım.

Teknoloji dünyasında heyecan yaratan gelişme Apple cephesinden geldi!

Teknoloji dünyasında heyecan yaratan gelişme Apple cephesinden geldi!

Şirket, iPhone’lara sonunda deprem uyarı sistemi getiriyor. Yeni iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte kullanıcılar artık bulundukları konuma göre deprem, sel ya da diğer acil durumlara dair anlık bildirim alabilecek.

Apple bu sistemi "Gelişmiş Güvenlik Uyarıları" adıyla duyurdu.

Apple bu sistemi “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” adıyla duyurdu.

Özellik, Ayarlar > Bildirimler sekmesi altında yer alacak ve tamamen kişiselleştirilebilir olacak. Yani kullanıcı isterse bulunduğu şehir ya da ülke için özel uyarı ayarları yapabilecek. Uyarılar geldiğinde, iPhone’un diğer bildirimlerinden farklı, özel bir acil durum sesi duyulacak.

İOS cihazlarda deprem uyarı bildirimi Apple'ın 'Acil Durum' özelliği açık olan kullanıcılarına gönderilecek.

Aslında benzer sistem Android kullanıcıları için uzun süredir mevcut.

Aslında benzer sistem Android kullanıcıları için uzun süredir mevcut.

Google’ın deprem uyarı altyapısı sayesinde birçok kişi saniyeler önceden uyarılıp güvenli alanlara ulaşabiliyor. Apple da şimdi bu yarışa dahil oldu.

Sistemin Türkiye’deki performansına dair henüz net bir bilgi bulunmasa da, iOS 26.2 güncellemesi yayımlandığında Apple’ın yerel testler yapacağı belirtiliyor. Yani yakın zamanda iPhone’lar da Android telefonlar gibi hayat kurtaran uyarılar gönderecek!

