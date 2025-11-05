Sonunda Geliyor: iPhone'lar da Artık Depremi Önceden Haber Verecek!
Apple, güvenlikte çıtayı bir kez daha yükseltiyor! Yeni iOS 26.2 güncellemesiyle birlikte iPhone’lara deprem uyarı sistemi geliyor. Kullanıcılar artık bulundukları bölgedeki sarsıntılardan birkaç saniye önce haberdar olabilecek. “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” adıyla gelen özellik, sadece deprem değil; sel, yangın gibi diğer acil durumlar için de bildirim gönderecek. Peki iPhone deprem uyarı bildirimi nereden, nasıl açılır?
Gelin detaylara birlikte bakalım.
Teknoloji dünyasında heyecan yaratan gelişme Apple cephesinden geldi!
Apple bu sistemi “Gelişmiş Güvenlik Uyarıları” adıyla duyurdu.
Aslında benzer sistem Android kullanıcıları için uzun süredir mevcut.
