Güllü'nün Cinayetle Suçlanan Kızı Tuğyan, Anne Acısını İlk Kez Paylaştı: "Gidene mi Yanayım, Kalana mı Anne?"
Arabesk müziğin efsane seslerinden Güllü'nün ölümünün üzerinden tam 38 gün geçti. Çalıştığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan'ı işaret ederek olayın bir cinayet olduğunu iddia etmişti. Ardından Tuğyan'ın arkadaşı Bircan'ın savcılıkta 'Kızı öldürdü' deyip ses kayıtlarında 'Tehdit edildim' sözleri kafa karıştırdı. İddiaları her fırsatta reddeden Tuğyan ise son olarak annesiyle bir karesini paylaşıp duygusal bir notla hislerini paylaştı.
İşte detaylar...
Güllü'nün ölümü sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.
Suçlamaları reddeden Tuğyan Ülkem kendini şöyle savunmuştu:
Son olarak sosyal medya hesabından annesiyle olan bir karesini paylaşan Tuğyan, altına da şu notu düştü:
