Güllü'nün Cinayetle Suçlanan Kızı Tuğyan, Anne Acısını İlk Kez Paylaştı: "Gidene mi Yanayım, Kalana mı Anne?"

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.11.2025 - 10:50

Arabesk müziğin efsane seslerinden Güllü'nün ölümünün üzerinden tam 38 gün geçti. Çalıştığı mekanın sahibi Ferdi Aydın, Güllü'nün kızı Tuğyan'ı işaret ederek olayın bir cinayet olduğunu iddia etmişti. Ardından Tuğyan'ın arkadaşı Bircan'ın savcılıkta 'Kızı öldürdü' deyip ses kayıtlarında 'Tehdit edildim' sözleri kafa karıştırdı. İddiaları her fırsatta reddeden Tuğyan ise son olarak annesiyle bir karesini paylaşıp duygusal bir notla hislerini paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Güllü'nün ölümü sonrası başlatılan soruşturma sürüyor.

Ünlü sanatçının ölümü kazacinayet mi merak edilirken eski patronu Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde elinde belge ve şahitlerle Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek şok edici bir suç duyurusunda bulunmuştu.

Ferdi Aydın, yanında iki şahitle birlikte adliyeye gittiğini belirterek, “Şahitler Tuğyan’ın cinayeti işlediğini ve bunu yaklaşık 6 aydır planladığını söylediler” ifadelerini kullanmıştı. Aydın, ayrıca “Annemi öldürmek için bir katil bulur musun” şeklinde yazılı bir notun bulunduğunu ve bunu da savcılığa sunduklarını dile getirmişti.

Suçlamaları reddeden Tuğyan Ülkem kendini şöyle savunmuştu:

“Benim ifadem basında çarpıtıldığı gibi değildir. ‘Annemi kiralık katil tutup öldüreceğim’ diye bir şey kesinlikle söylemedim. Söylemediğim bir şeyi doğal olarak kabul de etmedim. Dertleşirken söylediğim birkaç kelime vardı. Aylar öncesinde tartıştığımız bir dönemde söylediğim birkaç cümleydi. O da asla kiralık katil tutmak gibi bir cümle değildir. O benim her şeyimdi. Bunu nasıl söyleyebilirim? Ara sıra herkes gibi biz de tartışırdık. Fakat herkes konuyu bambaşka yerlere çekti. Zaten çok kısa bir süre sonra barışmıştık.”

Son olarak sosyal medya hesabından annesiyle olan bir karesini paylaşan Tuğyan, altına da şu notu düştü:

'Gidene mi yanayım? Kalana mı anne? Ben de annemin yavrusuydum. 🥀'

