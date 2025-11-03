onedio
Yılmaz Morgül'den Sevenlerini Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı!

Yılmaz Morgül'den Sevenlerini Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
03.11.2025 - 08:42

Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül’den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaştı. “3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.” diyerek takipçilerine seslendi.

İşte detaylar...

Yılmaz Morgül sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Yılmaz Morgül sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.

Rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığını duyuran sanatçı hastane odasından paylaşım yaparak sağlık durumuna dair bilgi verdi.

Çektiği videoda nefes almakta zorlandığı ve konuşurken güçlük çektiği görüldü.

