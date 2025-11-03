Yılmaz Morgül'den Sevenlerini Korkutan Haber: Hastaneye Kaldırıldı!
Ünlü sanatçı Yılmaz Morgül’den sevenlerini endişelendiren bir haber geldi. Hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkan Morgül, sosyal medya hesabından hastane odasından bir video paylaştı. “3 gün boyunca burada tedavi olmak zorundayım. Çok yoğun tempo ve annemi kaybetmenin derin üzüntüsü zaman zaman beni hastanelik ediyor. Dualarınızı bekliyorum.” diyerek takipçilerine seslendi.
İşte detaylar...
Yılmaz Morgül sosyal medya paylaşımıyla sevenlerini korkuttu.
Çektiği videoda nefes almakta zorlandığı ve konuşurken güçlük çektiği görüldü.
